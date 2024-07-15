東區「滿月甜甜圈」有老鼠！稽查超髒畫面曝　衛生局去年已罰18萬

▲該店家的咖啡機下方盒子有老鼠屎。（圖／北市衛生局提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

台北東區甜甜圈店「滿月」被民眾爆料有老鼠亂竄、咖啡機滿滿汙垢，甚至還有食材過期等問題，對此，台北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，去年11月13日就曾經在店家稽查時，查獲逾期食品，已經裁處過18萬元罰鍰，接獲投訴後會再度稽查，若還有違規將依法加重處分。

針對被投訴店家，林冠蓁表示，去年11月13日至該店家查獲廚房冰箱儲存已逾期食材，包括35g咖哩烤派、35g蘋果烤派，還有薰衣草花茶曲奇等3項產品，相關產品分別逾期15天到38天，依違反食品安全衛生管理法第15條第1項第8款及第44條第1項第2款處18萬元。

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去年11月13日除了查獲逾期食材，也發現「咖啡機下方盒子有老鼠屎、咖啡機桌面不潔、咖啡機下方髒污及濾心未更換」等衛生缺失。

林冠蓁表示，衛生局會再度至該店家依食品良好規範準則針對人員及作業場所衛生、食材來源及保存、環境設施及病媒防治等進行稽查，也會加強查核產品有效日期及產品責任險，如查獲逾期食品，會依法加重處分，若有其他違規情節，一併依法裁處。

▲咖啡機桌面也有不潔問題。

▲咖啡機下方髒污及濾心未更換。

▲查獲逾期食材。