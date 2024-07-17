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爸媽近視會遺傳！子女機率高6倍　「1因素」是控制關鍵

▲▼兒童近視人數逐年增多，許多小孩在開學前集體去配眼鏡。（圖／CFP）

▲有研究表明，雙親若都有近視，子女患上近視機率高6倍。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

你有近視嗎？不少家長擔心自己的近視會遺傳給孩子。對此，高雄諾貝爾診所執行院長粘靖旻指出，有研究表明，如果雙親都有近視，子女患上近視的機率高達6倍。加上現代人使用3C產品時間過長、缺乏戶外活動，加速近視發展，並使該問題日益嚴重。她說明，遺傳因素對近視有一定影響，但環境因素則決定近視能否獲得控制。

「近視真的會遺傳嗎？」粘靖旻醫師在粉專PO文衛教，指遺傳是近視形成的重要因素之一，如果父母或其他親屬近視度數較高，「那麼你近視的風險就會增加。」研究顯示，如果雙親都近視，子女患上近視的機率高達6倍，因為遺傳因素影響眼球的形狀和大小，這對度數產生直接的影響。

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捷運劫後即景及警察佈署巡邏高見警率_f捷運車內滑手機及看書示意圖。（圖／ETNEWS新聞雲示意圖）

▲長時間使用3C產品、用眼過度，會加速近視發展。（示意圖／本報資料照）

不過，粘靖旻說，各種健康問題都不會是單一原因，近視的發生並非僅由遺傳所決定，環境因素也扮演著關鍵角色。現代生活中，人們長時間注視螢幕，使用手機、電腦等電子設備的時間過長，這些近距離用眼行為，會加速近視的發展；此外，缺乏戶外活動也是近視問題日益嚴重的原因之一，戶外活動能促進眼球遠視，調節眼睛焦距，有利眼部健康。

「近視的形成往往是，遺傳與環境因素的交互作用結果。」粘靖旻表示，即使有遺傳傾向，如果有適當的生活和用眼習慣，也能延緩近視的進展。反之遺傳因素較低，但生活和用眼習慣不佳，也容易導致近視出現。

粘靖旻認為，遺傳因素雖對近視有一定影響，但環境因素則決定近視到底能否得到控制。為了預防近視，仍應保持良好的用眼習慣、適度安排用眼時間，並增加戶外活動時間，近距離用眼半小時就要休息10分鐘，每天2小時以上的戶外活動，以保護視力健康。

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關鍵字： 健康百科 遺傳 近視 環境 3C產品 用眼習慣 粘靖旻醫師 眼科

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