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不要「渴了」才喝水！營養師教你「看尿液」補水

水,喝水。（圖／達志／示意圖）

▲營養師提醒，千萬不要等到口渴才喝水。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

炎炎夏日最怕的就是水喝不夠，但千萬別等到「渴了」才喝水！營養師指出，人體體液只要減少大於2%，就會被定義為「脫水」，所以千萬不要等到覺得口乾舌燥才喝水，一天需要正常陸續補水，建議民眾除了可以用體重計算一天飲水量，也可以透過「尿液顏色」來判斷水到底喝得夠不夠。

好食課營養師楊哲雄指出，「尿液顏色」與「如廁頻率」其實是最容易判別身體是否有足夠液體的方式，只要尿液顏色深（接近茶色）或是味道濃，表示需要補充水分，相反的，尿液顏色越淺就表示水有喝足夠，但也不要為了避免脫水而狂補水，畢竟身體也遵循「多退少補」的概念，使體內維持在一定的水平衡。

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而補水技巧上，楊哲雄也建議，要定時定量喝水，在冷氣房工作雖然不會出汗，但因為環境乾燥，所以也是有許多水分默默流失，建議可利用體重（公斤）× 30～40（毫升）計算出一天需要的補水量，將該份量分成數個時段喝完即可，可以設定鬧鐘提醒自己每隔一段時間就要喝水。

營養師教你看尿液分辨水份攝取足不足。（圖／好食課提供）

▲營養師分享看尿液判斷水分攝取足不足。（圖／好食課提供）

若是真的不喜歡沒有味道的水，建議也可使用天然食材調味，可以加點檸檬汁、薄荷、果醋、茶葉等天然食材去調味。另外，也可透過吃高含水量的食物或喝湯來補充水分。

楊哲雄說，吃蔬菜除了可以攝取到滿滿的水分（高達70～90%）外，裡頭的維生素、礦物質與膳食纖維，更是促進身體健康的關鍵，而若是喝湯，要切記調味要適量，避免加入過多的鹽，讓這些補下去的水通通滯留在體內，反而會造成水腫。

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關鍵字： 口渴 喝水 水分 營養師

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