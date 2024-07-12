超高齡社會倒數！長者運動僅4成達標　國健署推「5動作」練肌力

記者洪巧藍／台北報導

台灣明年就要進入超高齡社會，然而國內長者僅有4成可以達到WHO運動建議。其實抬腿、轉腰等幾個簡單的動作，都可以讓長輩增強上肢與下肢的肌力及耐力，改善肌少症與衰弱的風險，國民健康署今（12）日特別攜手運動網紅-推廣超慢跑知名的體適能教官徐棟英，公開「5動5健康」長者肌力動作，希望讓長輩們一起動動。

▲國健署攜手運動網紅徐棟英，推出「5動5健康」長者肌力動作。（圖／記者洪巧藍攝）

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截至113年5月，台灣65歲以上老年人口已超過438萬人，佔總人口19%，已是高齡社會，依據國家發展委員會推估在明(114)年台灣老年人口將超過20%以上，成為「超高齡社會」。

世界衛生組織（WHO）建議65歲以上長者每周應累計至少150分鐘的中等費力運動，然而國內高齡長者能達標的僅4成，國健署長吳昭軍表示，身體活動量不足且體力差的長者，除醫學診斷上，某些禁止的身體活動外，其餘的以增加日常活動為優先，像是練習從坐姿到站姿所需的肌力及移動時所需的平衡力，以減少跌倒發生的機率。

▲國民健康署推出「5動5健康」5款簡單動作讓長輩增強上肢與下肢的肌力及耐力。（圖／國健署提供）

今年國民健康署與運動網紅合作，推出「5動5健康」共5款簡單的示範影片動作，內容包含：雙手向上伸展、左右彎腰、轉體抬腿、踏步、雙手梳頭等，希望讓長輩練習時，持續增進肌力平衡力等，以達到延緩失能，減少跌倒的效果。

國健署強調，「5動5健康」的動作簡單易學，不需任何器材或道具，長輩可以輕鬆動，全家男女老少也都能做，呼籲民眾趕快跟著示範影片學起來，同時也歡迎大家與爺爺奶奶（阿公阿嬤），或社區青年與銀髮族共同拍攝「5動5健康」短影音，並上傳至社群媒體平台，就有機會參加「動動幣」的抽獎活動，總獎金高達新台幣2萬4千元。

此外，國健署配合「超高齡社會對策方案」，補助地方政府結合社區據點開辦長者健康促進課程、廣設銀髮健身俱樂部，讓長者持續獲得身體活動及社會參與的機會，相關成果則舉辦「長者活躍老化競賽」展現。今年將是第14年的「阿公阿嬤活力SHOW」，來自全台22縣市優勝隊伍晉級分區競賽，四場分區競賽將於8月至9月舉行，分區優勝隊伍將角逐全國總決賽的門票。

▲國健署2024長者活躍老化競賽「阿公阿嬤活力SHOW」起跑。（圖／國健署提供）