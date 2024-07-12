鎖定30萬慢性病患！健保砸3.5億做三高全人照護　納生活習慣諮詢

▲健保署署長石崇良，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

賴清德總統允諾推動的三高防治「888計畫」，健保署今（12）日共擬會議通過「社區醫院全人全社區照護計畫」，針對在地區醫院就醫的三高、慢性病人，透過個案健康資料建檔、導入生活習慣諮詢等服務。健保署長石崇良表示，這項計畫最快8月上路，評估目標對象約30萬人，預算規模半年將投入3.5億元。

健保署今日召開全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議，會中通過「社區醫院全人全社區照護計畫」。

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石崇良會後受訪表示，三高慢性病病人，有些人固定在基層診所就醫，有些在社區醫院就醫；其中基層診所就醫有家庭醫師計畫，已經建立全人照護模式，包含導入個人健康評估、疾病的管理、預防保健等措施，但在醫院就醫的患者則缺乏這類照護。

石崇良表示，現在推出計畫目標讓地區醫院收治慢性病患時進行建檔收案，以更加完整的納入照護網。收案病人要進行個人健康資料建檔，包含疾病史、家族史，也會給予「生活型態評估」，去瞭解包含飲食、運動、有沒有成癮物質使用，如抽菸喝酒等。

醫院後續應對個案做好管理，石崇良舉例，像是生活型態評估後，應該安排營養師、運動指導建議，讓患者進行生活習慣調整；也應該依照患者疾病樣態去做定期檢查追蹤，包含糖尿病、高血脂、血壓追蹤等。

石崇良說，參與計畫的地區醫院應該和基層診所家庭醫師計畫一樣，提醒患者預防保健如疫苗接種、成人健檢、癌篩等服務；另針對個案定期辦理衛教，提升病人自我照護能力。建立針對收案對象的24小時諮詢專線、就醫協助；也要建立轉診機制，這也包含轉介長照、居家計畫；另要鼓勵下載健康存摺。

石崇良表示，目前希望三高病人優先在診所就醫，但是屬於複雜個案，則由醫院來收案，初步估算目標對象約30萬人，最快今年8月可以實施，前半年預算規模3.5億元。

至於對參與醫院的鼓勵，石崇良說明，收案個案管理費用第一年健保支付500點、如果病患照顧好可以另外獲得獎勵550點，相當於首年每名病患最多可以給付1050點；至於第二年，舊個案管理費用減半為250點，獎勵金則是照舊。

此外，如果醫院收案80%完成建檔，建置24小時專線、健康存摺下載率達到一定目標，會另外支付15萬點。醫院推動全人照護後，若整體醫療費用較前一年下降，健保署還會支付5成的費用差值做為獎勵。