35歲男GG突冒「紅色水泡」！竟是長皮蛇　醫示警：全身都可能長

▲一名男性陰莖長紅色水泡，就醫才知道是帶狀皰疹。（圖／記者黃克翔攝）

記者趙于婷／台北報導

三分之一以上的人終其一生至少會得一次「帶狀皰疹」，但很多人不知道可能會長在身體任何部位，就連陰莖也會發生。一名35歲男性某日發現陰莖上長了很多「紅色水泡」，從感覺癢癢的到後來會痛，自知之前曾有危險性行為，以為自己是生殖器皰疹趕緊就醫，檢查才知道是長了帶狀皰疹。

顧家醫療泌尿科診所總院長顧芳瑜指出，該名男性的紅色水泡呈現長條狀分布，當時水泡並未破掉，聽完病患描述並實際檢查後，覺得不太像生殖器皰疹，反而很像帶狀皰疹，於是詢問病人之前是否曾經得過帶狀皰疹，病人才說兩、三年前的確得過帶狀皰疹，當時在皮膚科吃了藥之後就好了，也就沒再管它，沒想過帶狀皰疹不但會復發，還長在陰莖上。

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顧芳瑜說，根據該患者的症狀開立口服的抗病毒特效藥以及一些症狀治療藥物，一周後病人回診表示傷口都已結痂，且疼痛感降低，患者回診的同時也施打了新一代的帶狀皰疹疫苗，只要兩個月後再補打第二劑即可獲得保護力。

臨床上很多病人對於唇皰疹、生殖器皰疹、帶狀皰疹的差別其實不太清楚。顧芳瑜解釋，唇皰疹、生殖器皰疹主要是由單純皰疹病毒（herpes simplex virus）所引起，如果是長在嘴唇上的通常是第一型感染（HSV1)，如果是長在生殖器上的通常是第二型感染（HSV2)。

帶狀皰疹就是俗稱的「皮蛇」，就是常聽到的水痘病毒（Varicella-Zoster Virus) ，目前對於這類病毒並沒有有一個很好的預防方式，當免疫力低下、疲倦、壓力大時，藏在神經節內的病毒就有可能發作而造成疼痛無比的帶狀皰疹，而且這個神經痛有可能是永久性的。

顧芳瑜強調，幸運的是目前已經有了帶狀皰疹疫苗可以加強預防，根據統計，兩劑打完的保護力可達97%，而且以目前的研究認為並不需要重複補打，建議民眾都可以考慮施打。