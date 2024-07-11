亞洲首例！把大人腎「種在小孩肝臟」　北榮救回8歲病童

▲8歲的吳小妹因為罕見腎臟腫瘤，從1歲就開始洗腎。（圖／記者趙于婷攝，下同）

記者趙于婷／台北報導

吳小妹2歲半時罹患罕見「雙側威爾姆氏腫瘤」，是一種腎臟惡性腫瘤，導致年紀小小就需洗腎。對此，北榮腎臟移植團隊克服萬難，分離肝臟找出健康的肝靜脈，利用捐贈靜脈製作延長通道，與腎靜脈進行吻合重建，「把肝臟切開後，再把腎種進去」，成功將成人腎臟移植於吳小妹到肝臟內，助她脫離終身洗腎；而這也是國內及亞洲第一例。

台北榮總副院長曾令民指出，小朋友進入洗腎階段會有很多健康問題，包括新陳代謝問題、骨質疏鬆，甚至會影響智力，最好方式就是換腎，根據資料顯示，目前全台有200多位小朋友在洗腎階段，但大約只有20個登錄排隊換腎，主要原因是因為小朋友體重小，加上腎臟等泌尿器官系統結構精密，所以家長對於換腎手術蠻擔心害怕的。

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吳小妹的媽媽受訪時提到，妹妹一開始是突然全身水腫，在高雄榮總檢查發現妹妹的腎臟兩邊都是大腫瘤，先做了切除，之後她從1歲多開始洗腎到8歲，後來因為腹膜透析洗到纖維化，只能放棄第一次的腎臟移植機會，後來有第二次機會，妹妹終於完成腎臟移植。

吳媽媽講到忍不住哽咽，直說「妹妹有段時間回家甚至對家裡會害怕，因為已經習慣醫院的生活，「但是妹妹很勇敢，所以我要比她更勇敢，她一直都不放棄，所以我也不能放棄」。

北榮兒童外科蔡昕霖主任說明，「雙側威爾姆氏腫瘤」的發生原因與基因突變有關，好發於年幼的孩童，多為無症狀的巨大腹腔內腫瘤，晚期可能因為壓迫其他器官，而導致腹痛或無法進食，唯一的治療方法是手術切除整個腎臟，再配合化療，切除雙腎後，需進行腹膜與血液透析治療，將尿毒排出。

▲吳小妹的媽媽講到忍不住哽咽。



吳小妹由於已經末期腎病變加上透析治療，導致身高發育遲緩、心臟擴大衰竭，還有鈣磷電解質不平衡所引發的嚴重骨質疏鬆，再加上反覆的腹膜炎感染，常常進出醫院，接受腎臟移植是唯一解決的方法。

蔡昕霖指出，腎臟移植是末期腎臟病的孩童最好的治療，不僅可以得到最佳的預後，對於原本落後的身高體重甚至智力發育，在移植成功之後都可以明顯追上同齡兒童，把握移植的黃金時間十分重要，所以在112年5月，吳小妹的父母決定由從屏東北上到北榮評估，等待腎臟移植的機會。

很幸運的是，吳小妹等待2個月就獲得大愛捐腎，但因為下腔靜脈因小時候巨大的威爾姆氏腫瘤壓迫，已呈現纖維化甚至完全閉鎖不通，是非常罕見的狀況，在完全找不到可以重建的靜脈下，是腎臟移植手術最難克服的障礙，當時不得不放棄這次寶貴的移植機會。

▲吳小妹唸手寫卡片，感謝捐贈者。

不過醫療團隊不願意放棄機會，利用心臟的靜脈血管攝影，企圖找到殘存的通暢靜脈，結果發現吳小妹的腹腔內僅肝臟內的一小段靜脈是健康的血管，經過仔細討論，團隊認為把肝臟分開，找到健康的血管進行重建，是唯一可行的辦法。

今年4月吳小妹很幸運獲得第二次大愛捐腎，移植團隊為吳小妹進行移植手術，先克服先前多次腹部手術與腹膜炎所造成的腸沾黏，再將肝臟徹底分開，找尋唯一仍健康的肝靜脈，將捐贈者身上取得的靜脈，製作一段延長嫁接的通道，再與腎臟的腎靜脈進行吻合重建，最後總共動員11位醫護等人員，耗時12小時，終於完成這高難度多重接力的移植手術。

▲北榮成功成功將成人腎臟移植於病童的肝臟內。（圖／北榮提供）

吳小妹順利完成手術後，一度發生移植腎的功能延遲（Delayed Graft Function, DGF），但經過一般兒科張瑞文主任精準的水分控制，配合短暫的血液透析治療與免疫抑制藥的使用，新腎臟逐漸恢復功能。

張瑞文強調，兒童末期腎臟病的成因與成人完全不同，多因先天腎臟的疾病或者是先天泌尿道系統發育異常，由於病童的身型過於嬌小，泌尿結構相對複雜，從小經歷多次手術留下的陰影等諸多因素，使得孩子錯過登記腎臟移植的最佳時機，所以也極力呼籲家長正視這個稍縱即逝的關鍵期，醫療團隊會研擬個人化的治療計畫，確保腎臟移植成功。