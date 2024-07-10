3組保健食品別一起吞！貧血女「吃錯早餐」連鐵劑都救不了

▲女子因缺鐵性貧血一直覺得累，即使補了鐵劑也沒用，原來兇手是「搭錯早餐」。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣人愛吃保健食品，但小心「一把吞」效果打折又浪費錢。營養師劉怡里分享，一名女子因缺鐵性貧血因此每天都喊累，即使服用鐵劑1個月，疲倦感仍未改善。經過詢問後發現，她每天早餐都會喝杯高纖蔬果汁，事實上纖維太多會影響鐵劑吸收，建議她日後喝完蔬果汁隔1小時再補充鐵劑。營養師也提醒有3組保健食品不建議一起吃。

營養師劉怡里在《醫師好辣》節目中表示，女患者的血紅素一直維持在8～9 g/dl（女性正常值12～16 g/dl）間，因此每天都覺得累，就診時醫師開立鐵劑讓她每天服用，照理說1個月後血紅素應該要有所提升，結果卻異常地沒有起色。追問後才得知，女子的鐵劑都和早餐「高纖蔬果汁」一起吃，纖維太多進而影響鐵劑吸收，鐵質吸收速度慢的原因也呼之欲出。

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劉怡里當下建議女子，喝完蔬果汁後須間隔1個小時再補充鐵劑；或是隨餐服用鐵劑後，隔一個小時再飲用蔬果汁。改變這習慣後成果立即見效，大約1週時間，女子的血紅素就拉起來了。

▲劉怡里說，纖維太多會影響鐵劑吸收。（圖／截自《醫師好辣》YouTube）

劉怡里也藉此提醒，有「3組營養素」不建議一起吃：

1.鐵＋鈣：兩者吸收率都會降低

早期有販售「添加鈣又添加鐵」的奶粉，但被營養師發現，一起吃下肚兩者吸收率都會降低。此外，有些人習慣補充鐵劑或是服用含鐵的綜合維生素，若再搭配牛奶或高鈣食物，建議要間隔1小時以降低衝突。

2.鈣＋魚油：腸胃不好吸收

腸胃功能不佳者建議不要這樣吃，因鈣和魚油一起服用容易形成「皂鈣」，腸道無法吸收，嚴重者還會導致便秘。

3.高纖＋鈣或鐵：降低鈣或鐵的吸收

有些人為預防便秘會補充高纖粉，事實上不能和鈣、鐵一起吃，會產生影響。從上述個案的經歷就可知。