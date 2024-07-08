不只怕髒！很多女生「不喜歡口愛」6真實原因　性專家全說了

▲有網友好奇「有女生喜歡幫男生口交嗎？」性治療師曾寶瑩解答。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者李佳蓉／綜合報導

關於床事，網友總有各種疑惑，性治療師曾寶瑩近日收到網友提問，「有女生喜歡幫男生口交嗎？有爽感？」對此她直言，真的有；反之，有6大主因成為很多女生不喜歡替另一半口愛的阻礙，包括怕髒、很累、怕臭、不會技巧、覺得不被尊重與沒有親密感，若本身屬於此，不妨聽聽其他愛用嘴的女生為什麼喜歡，也好好關心自己不喜歡的原因。

性治療師曾寶瑩在鄭惠文醫師的直播節目中和網友討論，「伴侶生活不合怎麼辦？自慰、外包？」未料湧入大票網友發問。其中針對「有女生會喜歡幫男生口交嗎？有爽感？」之疑問，她也在粉專發文解答。她猜想，發問者應該是因另一半想要她「用口服務」，但本身不想或有點排斥，因此才想知道有人喜歡用嘴幫男伴嗎？看看是否能參考其他人的經驗。

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曾寶瑩梳理細節後表示，如果不想幫男伴口愛的女生可以知道，男生想被口交，並不是因為想要女生用嘴巴模擬性器，持續做出吞吐動作，而是喜歡嘴唇與舌頭的多重變化。她認為，就可多用舌頭和嘴唇的挑逗，放鬆自己的嘴巴、脖子和肩膀，「就不會覺得每次口交自己都好累、好可憐」。

曾寶瑩接著說，若男伴可知道精液味道真的不太好聞，也沒什麼營養成分，就可把女伴的口愛作為享受的一部分，而不要追求以口愛抵達射精終點，免得讓對方聞臭。這麼一來，口交就會轉變成口愛，女生在過程中就能較放鬆，不會很累，更不用擔心可能被臭到；甚至可以抱持好奇心，嘗試不同的唇舌技巧，觀察男伴會出現什麼反應，這樣就不會那麼無聊了。

▲不只心理的成就感，有女生分享，口愛還有嘴巴的吸吮快感、激發身體興奮感。（示意圖／免費圖庫pexels）

曾寶瑩說，知道這些細節，就更能了解對「喜歡幫男生口愛」的女生而言，口愛並不累，也不用擔心最後不舒服。她們很享受另一半被服務時的反應，自己也會跟著開心起來，進而產生成就感。不僅是心理上的滿足，過往有女個案向她透露，口愛「很像小孩吸奶嘴」，還能激發身體興奮感，因此很享受這過程。



不過，曾寶瑩也不諱言地說，「還是有很多女生不喜歡幫男伴口交啊！」她分析有6大主要原因：

1.怕髒（覺得那邊是尿尿的）

2.很累（持續吞吐超累）

3.怕臭（沒洗乾淨、精液會臭）

4.不會技巧（就不會又沒人教）

5.不被尊重（在下面動動感覺被看輕）

6.沒親密感（沒有抱抱眼神接觸）

曾寶瑩表示，若本身屬於不喜歡用嘴的女生，除了聽聽那些喜歡的女生「為什麼喜歡？喜歡的點是什麼？」也要關心自己不喜歡的原因，看看是否有方式可讓自己身心舒服些；而男生也別只想著「明明就有女生很喜歡幫男生啊」，對於女生不喜歡的原因，也可一起調整和改變，例如把性器洗乾淨、不強迫、不必到最後、讓女伴放鬆等等，如此一來，雙方比較不會為了「要不要」而冷戰熱吵、煩惱無比。

本文資料來源：曾寶瑩博士