免費胃癌篩檢10縣市「有望下個月試辦」　50至74歲可篩

▲下半年擬針對50至74歲族群進行幽門螺旋桿菌篩檢試辦。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／台北報導

衛福部健保署署長石崇良今（2）日提到，在總統賴清德的健康台灣架構基礎下，國健署目前也已在研究未來的癌篩政策，目前為4+1癌，未來還可能加上相關的幽門螺旋桿菌（HP）篩檢。國健署署長吳昭軍證實，比照大腸癌風險對象，下半年針對50至74歲進行HP篩檢，目前已有近10縣市願意加入，預計8月試辦機會最大。

石崇良今（2）日出席「2024癌症免疫治療論壇」，致詞時提到，癌症防治是國家重要政策，從前端危害物質的避免到早期發掘篩檢，後續治療的介入等，都有一整套做法。他說，癌症有3個重點策略，包括癌篩、基因檢測及導入新藥輔助治療。在癌篩部分，未來擬加上HP篩檢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

過去曾進行原鄉HP篩檢，而今年下半年10縣市有望試辦。吳昭軍表示，幽門螺旋桿菌容易造成胃潰瘍，也可能導致胃癌，先前在原鄉也以吹氣法檢測，執行5年，但經驗顯示耗費人力較大，若要推行全國較為困難。不過，他說，未來預計以糞便抗原方式進行試辦計畫。

吳昭軍表示，6月已經進行說明會，也有不少縣市都有表達參與意願，目前設定試辦的篩檢對象比照大腸癌，以50至74歲族群，預計8月最有機會上路。

根據國健署衛教，胃癌元兇包括幽門螺旋桿菌，也已被世界衛生組織列為第一類致癌物，且是目前發現唯一可在人體胃部存活的細菌，經由口傳染，包括不乾淨飲水、食物及唾液，另外感染後可能會產生尿素，降低胃酸強度，使胃部發炎。