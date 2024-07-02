研究：不吃早餐罹癌風險多2倍！「最佳控糖吃法」曝光

▲你每天有好好地吃早餐嗎？（示意圖／資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

你有吃早餐的習慣嗎？現代人生活忙碌、工作壓力大，常常為了多賴床幾分鐘而忽略早餐的重要性。營養師顏瑜萱指出，一份長達6年的研究追蹤發現，與定期吃早餐者相比，完全不吃早餐者胃腸道癌症發病風險增加2.06倍。早餐該怎麼選？她也分享「最佳控糖吃法」，從每天第一餐就吃出競爭力。

「習慣性不吃早餐與增加胃腸道癌症風險有關？」營養師顏瑜萱在粉專發文衛教，早餐通常被視為一天中最重要的一餐，為整夜長期禁食後提供營養。近年來，不吃早餐已被證明與肥胖、糖尿病、心血管疾病及認知功能受損有關。

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顏瑜萱進一步分享去年8月刊登於《Journal of General Internal Medicine》的世代研究，6年來共追蹤62,746名參與者，研究食用早餐頻率對胃腸道癌症發生的影響。結果發現與定期吃早餐的參與者相比，每周吃1到2次早餐組胃腸道癌症發病風險增加2.35倍，而不吃早餐組則增加2.06倍。

▲無糖豆漿對於有血糖問題者，是很棒的早餐選擇。（示意圖／資料照）



要選擇什麼早餐？顏瑜萱引述另一篇討論成年人早餐和早餐成分與認知的回顧文獻中，提到對於健康成人而言，選擇含較高醣類和能使血糖快速上升的早餐，可能有助於提高認知力，但若本身患有血糖調節問題，如糖尿病者，則相反。

因此顏瑜萱推薦，無血糖問題者，可選擇香蕉、三角飯糰、饅頭蛋、白吐司三明治等單一含較高醣類且升血糖較快的食物，能夠提升認知力，進而提高工作效率；至於有血糖問題者和想增加注意力者，則要避免單一的醣類食物，盡量選擇含較少醣類和升血糖速度慢的食物，如燕麥片＋無糖豆漿、地瓜＋茶葉蛋、菜包＋無糖豆漿、蔬菜蛋餅、蔬菜起司蛋全麥吐司。