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「覺旅咖啡」沙拉有活蟑螂！衛生局揪3缺失　未改善最重罰2億

▲「覺旅咖啡」爆出食安危機，有網友指控沙拉藏鐵片、小強。（圖／翻攝自threads）

▲「覺旅咖啡」爆出食安危機，有網友指控沙拉藏小強。（圖／翻攝自threads）

記者趙于婷／台北報導

台北市知名餐廳「覺旅咖啡」西湖店被民眾在社群網站上指控，點了該店的沙拉後，吃到一半竟發現有蟑螂爬出。對此，台北市衛生局表示，今日已經有派員稽查，現場未見病媒出沒，但查有「未能出示健康檢查報告、油煙機不潔、砧板不潔」等缺失，已要求7月5日前改善。

覺旅咖啡西湖店是內湖科技園區的知名店家，門口經常大排長龍。近日有女網友在社群平台發文表示，她當天點了一份燻鮭魚沙拉，吃到一半時突然看到有小蟲竄出，本以為是菜蟲，結果仔細一看才驚覺是隻活生生的蟑螂，讓她氣得大罵：「真的很反胃想吐，從此對沙拉有陰影…這個餐飲衛生不能只有我知道吧…。」

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覺旅咖啡衛生缺失。（圖／台北市衛生局提供）

▲▼北市衛生局查到覺旅咖啡衛生缺失。（圖／台北市衛生局提供）

覺旅咖啡衛生缺失。（圖／台北市衛生局提供）

台北市衛生局食藥科科長林冠蓁指出，今日已派員前往店家稽查，檢查包括人員及作業場所衛生、食材來源、食品容器具、產品責任險等，現場未見病媒出沒，但有「未能出示健康檢查報告、油煙機不潔、砧板不潔」等衛生缺失，已要求7月5日前改善，若屆期未改善，可依違反食安法，處6萬到2億元的罰鍰。而針對外送餐點有異物部分，業者也表示，將加強病媒防治，改善製作流程。

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關鍵字： 覺旅咖啡 沙拉 蟑螂

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