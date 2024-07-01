大鬧101泰籍爆乳姊「就醫照外流」　院方：非院內人員上傳

▲泰籍爆乳姊大鬧小CK專櫃。（圖／陳小姐授權引用）



記者趙于婷／台北報導

台北101大樓內的小CK專櫃在6/30下午14時許，突然被一名身穿粉紅色洋裝「泰國籍女子」砸店，店家報警後，由消防局救護人員直接將該女送往台北市立聯合醫院松德院區進行強制治療，而今日社群也傳出該女子送醫後的照片。對此，院方回應，目前清查非院內人員上傳，後續將研議採取並配合各項相關法律措施。

從現場民眾錄影的影片中可見，該名女子大聲咆哮、破壞店內物品，由於該女面對警員盤查時，無法正常應答，且有攻擊行為，警方根據《警執法》19條1項1款「瘋狂或酒醉，非管束不能救護其生命、身體之危險，或預防他人生命、身體之危險」依法執行管束，並請醫護人員到場將該女送醫，經松德院區急診室醫師評估後，暫時留院治療。

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事發一日後，社群網站上流傳一張似乎是該女子送醫後的照片，照片中未有正臉，但身穿同樣的衣服，被綁在病床上，看起來不省人事。

對此，院方表示，對於泰籍個案就醫照片遭上傳社群媒體，本院高度重視及保護就醫民眾隱私及權益，於急診就醫須知及公共空間具有告示，禁止私人於急診錄音錄影，後續將研議採取並配合各項相關法律措施，也呼籲民眾應遵循個人資料保護法及精神衛生法對於病人隱私保護之規範，避免任意拍照、上傳或轉發，以避免觸法。