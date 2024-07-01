ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

大鬧101泰籍爆乳姊「就醫照外流」　院方：非院內人員上傳

▲▼泰籍爆乳姊。（圖／陳小姐授權引用）

▲泰籍爆乳姊大鬧小CK專櫃。（圖／陳小姐授權引用）

記者趙于婷／台北報導

台北101大樓內的小CK專櫃在6/30下午14時許，突然被一名身穿粉紅色洋裝「泰國籍女子」砸店，店家報警後，由消防局救護人員直接將該女送往台北市立聯合醫院松德院區進行強制治療，而今日社群也傳出該女子送醫後的照片。對此，院方回應，目前清查非院內人員上傳，後續將研議採取並配合各項相關法律措施。

從現場民眾錄影的影片中可見，該名女子大聲咆哮、破壞店內物品，由於該女面對警員盤查時，無法正常應答，且有攻擊行為，警方根據《警執法》19條1項1款「瘋狂或酒醉，非管束不能救護其生命、身體之危險，或預防他人生命、身體之危險」依法執行管束，並請醫護人員到場將該女送醫，經松德院區急診室醫師評估後，暫時留院治療。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事發一日後，社群網站上流傳一張似乎是該女子送醫後的照片，照片中未有正臉，但身穿同樣的衣服，被綁在病床上，看起來不省人事。

對此，院方表示，對於泰籍個案就醫照片遭上傳社群媒體，本院高度重視及保護就醫民眾隱私及權益，於急診就醫須知及公共空間具有告示，禁止私人於急診錄音錄影，後續將研議採取並配合各項相關法律措施，也呼籲民眾應遵循個人資料保護法及精神衛生法對於病人隱私保護之規範，避免任意拍照、上傳或轉發，以避免觸法。

「台南白車猴」鬼畜105秒　全場嚇瘋...下場GG

關鍵字： 101 泰籍女 小ck

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

免脫褲！研究驚揭陰莖大小「看4部位秒知」　台醫吐臨床實況

60%人確診已晚期！醫揭「男生特有癌」3警訊別拖了

牛角燒肉喝飲料「咬到蟑螂」　北市衛生局稽查揪2缺失！

大鬧101泰籍爆乳姊「就醫照外流」　院方：非院內人員上傳

「覺旅咖啡」沙拉有活蟑螂！衛生局揪3缺失　未改善最重罰2億

台大雲林分院在宅急症照護　「醫路好照」圓長者在宅善終願望

綠委爆有醫院「掛號費6千」優先排床　邱泰源：我台大看病有優惠

癌症新藥基金「3年要達百億」　邱泰源：年底前訂好作業要點

西瓜解火毒！　醫點名「4種人」要少吃

食藥署新署長今上任　莊聲宏：深感責任重大

讀者迴響

回到最上面