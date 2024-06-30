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高級燒肉店「喝飲料咬到蟑螂」　北市衛生局派員稽查

台北高檔燒肉店吃到蟑螂　店長整桌打8折…他傻眼：完全無法接受

▲有民眾在知名燒肉店吃到蟑螂。（圖／PTT）

記者趙于婷／台北報導

有民眾29日前往南港車站燒肉店用餐，點了冰淇淋紅茶，但沒想到才喝兩口竟「咬到一隻蟑螂」，讓她相當崩潰。對此，台北市衛生局表示，今已派員前往稽查，若有衛生缺失，將要求限期改善，若複查仍不合格，可依違反食品安全衛生管理法第8條及第44條處6萬元以上2億元以下罰鍰。

該名網友在PTT發文指出，29日到南港車站的牛角燒肉用餐，後來點了一杯冰淇淋紅茶，才喝兩口就發現蟑螂，通知店員後，店家表示，是用了新的除蟲藥，所以蟑螂都跑出來，最後店家給予整桌8折招待。店家的處理結果讓該網友相當無言，直言「吃到蟑螂才打8折？不是看到是已經咬爛了。」

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對此，台北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁今表示，將派員依食品良好衛生規範準則進行稽查，針對現場人員及作業場所衛生、食材來源、病媒防治加強查核，另也會查核產品責任險是否符合規定。

林冠蓁說，若不符合食品衛生良好規範準則規定，將要求限期改善，期屆複查若仍不合格，可依違反食品安全衛生管理法第8條及第44條處6萬元以上2億元以下罰鍰，產品責任險若不符合規定，可依違反食安法第13條及第47條處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

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關鍵字： 牛角燒肉 蟑螂

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