每天吃香蕉通便！她「心跳剩42下」昏迷洗腎　醫曝1類人小心

▲為了排便順暢，婦人每天都吃1根香蕉。（示意圖／unsplash）

記者李佳蓉／綜合報導

中部一名60歲婦人長期於門診追蹤三高與腎臟病，但自覺排便不順，因此每天一定會吃一根香蕉，怎料某天突然昏迷不醒被送到急診，診斷為高血鉀症引發心律不整「心跳只剩42下」，就連醫師監測數值都直呼，「這是非常誇張的數字」。所幸最後經過搶救並緊急洗腎降低鉀離子才救回一命。醫師也提醒，香蕉好處多，但腎臟病患者千萬別多吃。

亞大醫院腎臟科主治醫師、腹膜透析室主任林軒任在粉專發文指出，香蕉是CP值相當高的水果，不僅富含鉀離子、維生素C與膳食纖維，具有良好通便效果，有時趕著出門上班，隨身攜帶一根香蕉既方便又能填飽肚子；有些長跑選手因跑步時鉀離子下降，來根香蕉補充體力的同時也能預防抽筋，更有助於運動表現。

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林軒任表示，根據國健署建議，每人每日的鉀離子攝取量為2000～3500毫克，換句話說一天吃5根香蕉就超標，但此標準不適用於腎臟病患者，這群人只要「一天吃一根香蕉」，就可能引發高血鉀而必須送醫急救。

▲婦人因為高血鉀症引發心律不整，昏迷不醒被送醫。（示意圖／123RF）

林軒任接著分享，該名60歲患有三高及腎臟病的婦人，每天吃根香蕉助排便，因平時鉀離子都維持在5.3 meq/L（標準值3.5～5.1 meq/L），每次回診都提醒她「千萬不要吃這麼多香蕉」，一週一根已是極限。但無奈的是，阿姨充耳不聞，直到某天接到急診醫師來電，才得知她昏迷不醒被送到急診，心跳1分鐘只有42下，抽血發現鉀離子飆到7.2 meq/L。

「這是非常誇張的數字喔！」林軒任說明，基本上血鉀濃度大於5.5 meq/L以上即為「高血鉀症」，一旦高到這個程度，就會心律不整，嚴重時甚至造成心室顫動，「通常遇到這種情形，電擊是救不回來的！」所幸在緊急施打藥物後，患者才慢慢甦醒，但此時鉀離子依舊很高，因此安排緊急洗腎後，才順利讓鉀離子下降。

林軒任說，很多腎臟功能差的患者，鉀離子大約在5.2、5.3 meq/L，但常常被忽略。經過此次事件後，婦人再也不敢放肆吃香蕉了。他也藉此提醒，「香蕉誠好吃，性命價更高，千萬不要因為貪食，而賠上性命。」