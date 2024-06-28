吳秀梅要離職了！陳時中「有傳line給她」：服務7年心安理得

▲前衛福部部長陳時中現在擔任政委。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙于婷／台北報導

衛福部食藥署長吳秀梅確定要離開署長一職，外傳由中國醫藥大學藥學院院長莊聲宏接任。對此，行政院政務委員、前任衛福部部長陳時中受訪時表示，知道吳秀梅署長要離職了，有傳line給她，跟她說服務7年多，對社會有相關貢獻，應該心安理得了。而陳時中也坦言，食藥署長確實不好做，在這位子上有很多困難的事情。

今年上半年食藥署主管業務頻頻登上新聞版面，從蘇丹紅辣椒粉、缺藥、缺輸液等等，傳出署長吳秀梅因此遭拔官。對此，行政院長卓榮泰28日赴立院備詢前證實，食藥署吳前署長過去7年在工作崗位上，讓外界看到她的專業跟盡職，「希望新的署長也一樣積極，負起這樣的責任，為我們的食安、藥品管理多盡一份心力」；但他仍未證實是由莊聲宏接任。

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針對吳秀梅要離職一事，與吳秀梅共事多年的陳時中受訪時回應，在這位子上有很多困難的事情，食藥署長確實也不好做，尤其現在特別重視藥物、食品。陳時中也提到，知道她要離職之後，有寫line給她，跟她說服務7年多，對社會有相關貢獻。

而對於是否知道由莊聲宏接任署長，陳時中則表示，看新聞才知道，「我也不認識他」，新署長馬上就要去上班了，但他是生化專家，對新藥開發、未來的再生醫療都有相當的重要性，相信他有心理準備，把台灣食安和藥安各方面都做好。