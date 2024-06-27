副分局長「染肺炎鏈球菌」！好發2類人　醫：氣喘恐另有主因

▲中正一分局副分局長呼吸不順，就醫突然昏迷，後續傳檢驗出感染肺炎鏈球菌。（示意圖／記者邱中岳攝）

記者張乃文／台北報導

台北市警察局中正第一分局52歲副分局長林岳寬23日晚上在家中身體不適，呼吸不順喘不過去，到醫院檢查時突然昏迷，因擔心呼吸閉鎖，當天立即裝葉克膜搶救。據了解，目前已經拆除葉克膜。傳出他檢驗感染肺炎鏈球菌，不過，有醫師推論，可能是因為本身有氣喘病史或過敏體質導致，較少有一發作就倒下去的情況，推論可能有其他原因造成。

小兒科醫師林應然受訪時指出，氣喘與肺炎鏈球菌可能是兩回事，原因是氣喘發作很少一瞬間就倒下，且常常是病毒導致。他指出，誘發氣喘可能與吸到空氣汙染、抽菸、溫差冷熱變化、吸入粉塵煙霧等較相關。

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林應然說明，通常肺炎鏈球菌會存在在某些人的咽喉，一旦生病，肺炎鏈球菌就會趁虛而入，以長者來說會侵入肺部，導致肺炎。他提到，肺炎鏈球菌在冬天較為頻繁，在感染病毒後，原本存在咽喉的細菌就侵犯了氣管；而肺炎鏈球菌可施打疫苗，因此感染的人數也在減少。

林應然認為，近期病毒感染的情況不少，可能會因此誘發氣喘發作，進而讓肺炎鏈球菌入侵，但若要確定診斷可能需要血液培養等方式，才知道是否有抗原。

疾管署曾說明，肺炎鏈球菌好發於嬰幼兒及老年人，一旦免疫力下降，細菌可能經由呼吸道或血液侵襲器官，其症狀因感染部位不同而異，可能引起敗血症、肺炎、腦膜炎等多種侵襲性疾病，嚴重時甚至可能致死。預防最有效的方法為按時接種肺炎鏈球菌疫苗。