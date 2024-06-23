第一線醫師仍叫不到「輸液」！林靜儀致歉：下周還有30萬袋進口

▲國內輸液供貨吃緊，食藥署已啟動專案進口。（圖／記者李佳蓉攝）

記者趙于婷／台北報導

輸液大廠永豐化學工業股份有限公司因嚴重違規，遭勒令停業，大大影響國內輸液供貨，不少第一線醫師反映叫不到貨，影響到醫療手術進行。對此，衛福部次長林靜儀今在臉書向「醫療夥伴們」致歉，生理食鹽水還不能滿足所有規格的需求，下周預計還會有30萬袋輸入，希望大家不用焦慮。

永豐化學新莊工廠因未能符合PIC/S GMP規範而停止生產，出現20項藥品供應問題，其中有7項有缺口，最緊急的就是「生理食鹽水」，為滿足臨床需求。食藥署在113年5月初起，已請國內合格廠商增產、啟動公開徵求專案輸入或製造，以利後續銜接供應。

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不過由於輸液規格不只一種，每一種在醫療端使用的需求不同，不少第一線醫師紛紛反映仍叫不到需求規格的貨。林靜儀今在臉書回應「先向原先使用2L規格生理食鹽水，因為廠商問題而不便的醫療夥伴們表示抱歉，我們知道改變程序增加了各位的不方便。」

林靜儀直言「這個月以來是在拜託廠商、拜託貨運的狀態，我們力求供應不間斷，還不能滿足所有規格需求，是很抱歉。」她也透露，本周除了合格廠商生產的數量之外，專案進口尚有四十萬袋庫存，下周預計約有三十萬袋輸入，另外，逐漸恢復國產的部分正在進行，也在準備法規，希望能夠確保品質、均衡供貨，降低獨佔市場斷貨風險和建立調度機制。