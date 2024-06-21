減肥可以吃冰！　名醫「最推這2款」

▲減重名醫推薦減肥時可吃豆漿豆花剉冰、優格水果冰。（示意圖／Unsplash）

記者李佳蓉／綜合報導

氣溫持續飆高，消暑冰品下肚瞬間透心涼！但正在減肥的人不禁好奇問「可以吃冰嗎？」對此，減重名醫宋晏仁說，文獻上有研究發現，每天喝500c.c冰水，一年可增加減重1%。夏天吃冰他激推「2款冰品」，像是富含高蛋白質的豆漿豆花剉冰，以及優格水果冰，多以原型食物為主、少加工品，清涼暢快的同時也不怕變胖。

「在診間常有患者問我說，『好熱喔，可不可以吃冰？』」減重名醫、初日診所院長宋晏仁醫師在YouTube頻道中解答「當然可以吃冰」，重點在於怎麼吃。他指出，文獻上對於冰水或冰品曾有些有趣研究，例如每天喝500c.c.的冰水，一年可增加減重1%，他笑稱「比例上不多啦，但是至少也是增加」。

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▲每天喝500c.c.冰水，一年可增加減重1%。（示意圖／南投醫院提供）

宋晏仁說明原因，有人認為因為喝冰水後核心體溫降低，因此必須消耗更多的熱量，以平衡降低的體溫；第二種說法則是溫度低會造成「脂肪變成棕色化」，使脂肪代謝能力變強，脂肪的粒線體增加。

假如真的想吃冰，宋晏仁推薦2款冰品：

1.豆漿豆花剉冰

豆花是高蛋白質，豆花放在冰上，冰冰涼涼很好吃。

2.優格水果冰

優格經過發酵，具有很好的益生菌來源。水果要挑選含糖量不高的，例如莓果類的草莓、藍莓。

宋晏仁肯定地說，減肥時「吃冰是可以的」！只要以冰為主，其他配料只是調一點味道，盡量以原型食物，不要添加加工品，才能吃得消暑無負擔。