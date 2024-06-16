肚子有硬塊、體重突減輕「恐是腸胃出問題」！醫揭4症狀快就醫

▲腸道問題困擾著許多人。（示意圖／本報資料照）

記者閔文昱／綜合報導

現在上班族多以外食為主，飲食不但油膩且重口味，長期下來脹氣、便秘等腸道問題也隨之而來。對此，外科醫師陳榮堅提醒，如果症狀只出現一兩天，可能只是吃壞肚子而已，然而若有4大症狀持續2周以上，應考慮就醫，若持續一個月以上，則務必就醫檢查。

陳榮堅醫師在臉書粉專「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」上分享，腸道是動態的，出現以下四種情況可能代表腸道出問題了：

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1.食慾不振

2.體重減輕，什麼事都沒做的情況下，一個月內莫名瘦了三公斤以上

3.便秘、腹瀉反覆長達一個月

4.發現肚子有硬塊

陳榮堅過去曾分享案例，一名30歲女性患者，四肢纖細但肚子卻非常大，經常被誤以為是懷孕，檢查後發現她肚子有一個凸起的硬塊還偏右側，如果只是肥胖並不會偏向某一邊，摸起來也不會硬，應是呈現柔軟的觸感，然而這位患者雖有摸到硬硬的觸感，本以為是便秘並未太在意，進一步檢查才得知，肚子裡竟有18公分大的子宮肌瘤，隨後才轉介給婦產科處理。

為此，陳榮堅也呼籲，腸胃問題不可以輕視，不要只因為症狀出現一兩天就認為是吃壞肚子，應該要對自身健康有足夠的警覺，如有以上提到的四種症狀持續2周以上，就應該要就醫了。