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美國禽流感牛傳人爆「新症狀」　疾管署急修通報定義

▲▼牛。（圖／達志／示意圖）

▲美國爆發新型A型流感。示意圖。（圖／達志）

記者趙于婷／台北報導

疾管署今公布修訂「新型A型流感」通報定義，新增「符合急性呼吸道感染或急性結膜炎，且有禽流感A（H5N1）動物疫情接觸史」條件。副署長曾淑慧指出，之前相關症狀以呼吸道症狀為主，原來通報定義沒有包括結膜炎，但因之前有個案出現急性結膜炎，所以決議納入通報定義，相關政策將在6月15日起實施。

為因應美國乳牛場發生高病原性禽流感A（H5N1）疫情，並傳染至人類事件，已在5月13日邀集農業部、食藥署及相關專家，召開傳染病防治諮詢會流感防治組會議，針對國內新型A型流感防治工作進行盤點和討論，並做出病例定義修訂建議。

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曾淑慧說明，本次修訂新型A型流感傳染病病例定義暨防疫檢體採檢送驗事項，於臨床條件「增列急性結膜炎」，流行病學條件增加10日內有禽流感A（H5N1）動物疫情接觸史者。

另通報定義新增「符合急性呼吸道感染或急性結膜炎，且有禽流感A（H5N1）動物疫情接觸史」者；此外，採檢項目增加「結膜擦拭液」，適用於有急性結膜炎症狀者。曾淑慧表示，這部分要臨床醫師提高警覺，看診時確實詢問與紀錄個案TOCC（含旅遊史、職業別、接觸史、是否群聚），針對符合通報定義個案進行採檢及通報。

疾管署再次提醒，民眾切勿飲用未經殺菌生乳，禽畜相關業者工作時應佩戴適當個人防護裝備，注意自身健康狀況，如曾經接觸確定罹患禽流感動物，且於最後一次暴露後10日內出現急性呼吸道感染症狀（如發燒38度℃以上、咳嗽等）或急性結膜炎，請佩戴口罩儘速就醫，並告知醫師動物疫情接觸史。

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關鍵字： 疾管署 乳牛 新型A型流感 H5N1

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