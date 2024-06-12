新冠進入流行期！疾管署釋出300萬劑快篩　醫療院所7月起免費發

▲疾管署釋出300萬劑快篩試劑。（示意圖／達志影像）



記者趙于婷／台北報導

新冠疫情進入流行期，有消息指出，疾管署要再釋出300萬劑新冠快篩試劑，由各醫療院所免費發放。對此，疾管署副署長曾淑慧受訪時證實有該計畫，目前已經公開招標，主要是提供300萬在年底到明年1月到期的快篩試劑，將由醫療院所協助發放，現在還在行政作業中，如果一切順利，預計7月開始發放。

根據疾管署監測資料顯示，國內上周（6月4日至10日）新增328例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一周（5月28日至6月3日）新增263例上升，累積併發症中65歲以上長者占79%；另上周新增20例死亡病例，較前一周新增26例下降，累積死亡個案中65歲以上長者占90%，研判疫情上升且進入流行期。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在快篩方面，疾管署日前已和中華民國藥師公會全聯會合作，提供800多萬劑新冠快篩試劑，讓民眾到藥局免費領取，根據疾管署了解，目前差不多都要發完了。而面對這次新冠疫情再起，疾管署將再度釋出300萬劑新冠快篩試劑。

曾淑慧說，案子已經公開招標，大家都可以投標，標案結果還沒公佈，會在公佈後說明，目前還在行政作業當中，而釋出的快篩試劑是今年底到明年1月到期的，廠商要至少完成300萬劑快篩試劑分配至醫療院所發送，並督導醫療院所不得販售，無償提供給民眾，配送點至少達約800點。

至於行政作業時程，曾淑慧則直言，採購案都會有決標公告，可能這禮拜或下禮拜會有結果，因為還有相關程序要簽報給長官，程序完備後，就會對外公告，最快下禮拜可以對外說明。有關是否有發放的補助費用，她表示，投標廠商會做一些分配，這部分的費用可能是得標單位去統籌，疾管署主要就是標案。