30歲女月經亂2年！　醫手一摸秒揪「和職業有關」

▲護理師月經亂了2年，卻都找不到原因。（示意圖／CFP）

記者李佳蓉／綜合報導

女生每個月月經早來晚到都讓人懸著一顆心。北部一名30歲護理師「月經亂了2年」心好累，她做了各項檢查，包括檢測荷爾蒙、照超音波檢查婦科器官、甲狀腺卻都無異常。在婦產科醫師鄭丞傑抽絲剝繭下，發現與「工作環境」有關，低溫的手術室讓她手腳超冰冷，最後靠著中醫調養身體才讓經血順順流。

婦產科名醫鄭丞傑在《醫師好辣》節目中指出，有人吃冰影響經期，有些人則是職場環境所害。該名30歲護理師月經失控2年卻找不到原因，檢測荷爾蒙都正常，照超音波沒長肌瘤，甲狀腺也無異狀，原本推測可能是壓力太大，但對方稱長官人都很好，因此沒有壓力。

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▲鄭丞傑一摸護理師的手，發現很冰冷。（圖／截自《醫師好辣》YouTube）

找不出致病因讓鄭丞傑好納悶，他瞧見護理師臉色蒼白，於是再看她的眼白、摸了一下她的手卻驚覺「手很冰冷」，對方這才透露自己的工作平時都關在「心臟外科手術室」。事實上，相較於一般開刀房室溫約22～24°C，心臟外科開刀房僅有18～20°C。被醫師這麼一說，她才回想起確實是入職後才開始出現經期紊亂的情況。

護理師最終參照鄭丞傑的建議，費了一番功夫與主管申請調離該單位。後續也至中醫求診，食用溫補食物與藥材調養體質，經過1年的調理後狀況已改善許多。

▲月經量多少才算正常？醫師一張圖教你看。（圖／今健康授權提供）

中醫師薛沛芳接受《今健康》採訪時曾指出，「寒凝血瘀」者常有手腳冰冷的問題，且痛經熱敷後疼痛可減緩。建議這類人可以熱敷氣海和關元穴，茶飲則可飲用桂圓紅棗茶以及黑糖薑茶。不過因月經失調原因繁多，其也反映身體異常的狀態不容小覷，一旦察覺有異，應及早就醫。