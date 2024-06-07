張學友染RSV！3類人注意　台大醫：常有6症狀

▲張學友感染RSV，暫停舉行演唱會。（圖／JDS 提供）

記者張乃文／台北報導

歌神張學友感染RSV（呼吸道融合病毒）決定暫停台灣演唱會。小兒感染科醫師黃立民說，RSV感染的症狀可能包括流鼻水、食慾減退、咳嗽、打噴嚏、發燒或喘鳴，大多數人會在一到兩週內康復，嚴重會導致呼吸短促和氧氣濃度過低。他提醒，除了兒童外，銀髮族及患有某些呼吸道共病的成年人也不可忽略。

台大兒童醫院小兒科主治醫師黃立民先前說明，RSV是一種所有年齡層都可能感染的病毒，除了兒童較為常見 ，銀髮族及患有某些呼吸道共病的成年人中 ，RSV 也是不可忽略的。他說，感染RSV的慢性病長者住院風險會比一般人高，如：慢性阻塞性肺病、氣喘、糖尿病、冠狀動脈疾病、鬱血性心衰竭等，要特別留意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃立民指出，RSV是一種常見的傳染性病毒，會影響肺部和呼吸道，尤其是60歲以上的民眾，許多年長者由於年齡增長導致免疫力下降，因此罹患嚴重疾病的風險很高。

黃立民說，症狀可能包括流鼻水、食慾減退、咳嗽、打噴嚏、發燒或喘鳴，大多數人會在一到兩週內康復，但嚴重可能會導致呼吸短促和氧氣濃度過低。

根據衛福部疾管署衛教，呼吸道融合病毒RSV的潛伏期約3天，症狀期約1週，RSV發生在嬰幼兒，因為嬰幼兒的氣管很細，若肺部發炎反應，呼吸道症狀會更為顯著，而成人也會產生類似症狀。