陸推幫台胞代辦健保費核退　健保署急澄清未委託：當心個資安全

▲衛福部健保署，資料照。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸福建醫保局宣布將「在閩台胞」納入大陸社保體系，還能代辦健保核退醫療費用。中央健保署今（7）日特別澄清，未委託「國內」及「國外」任何單位代辦國人自墊醫療費用核退，而且委託代辦時需提供個人身份證與帳戶等財產資料，一定要慎防個資使用安全。

福建省醫療保障局日前發布《福建省醫療保障局關於促進兩岸融合發展做好台胞醫療保障相關工作的通知》，其中一項是要求在福建全省範圍內設立台胞服務中心，依託定點醫療機構設立台胞服務站，為台胞返台核退報銷「台灣健保」醫療費用提供「一站式」代辦服務。

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健保署醫務管理組副組長黃珮珊表示，健保署沒有委託「國內」及「國外」任何單位代辦國人自墊醫療費用核退。而且如果委託代辦，因為需提供個人身份證與帳戶資料，一定要特別注意個人資料安全及財產安全。

健保署規範，民眾若於境外發生不可預期的緊急傷病或緊急分娩，須立即在當地院所就醫者，可以從門、急診治療當日起或出院之日起6個月內，檢附相關資料，郵寄或親送至投保單位所在地之健保署分區業務組申請核退自墊醫療費用。

若是申請大陸地區住院天數≧5天者，醫療費用收據正本及診斷書，需先在大陸地區公證處辦理公證，再持公證書正本向「財團法人海峽交流基金會」申請驗證。

健保署再次提醒民眾，若無法親自辦理而需委託辦理者，請附委託書及受託者身分證影本及銀行帳戶資料委託國內親友辦理，委託他人辦理自墊醫療費用核退，請注意個人資料及財產安全，以避免資料外洩風險。黃珮珊也提到，核退可以使用郵寄方式辦理，真的不一定要委託，統計顯示，案件中約有4成民眾是郵寄辦理。

根據健保署統計，去年海外核退總計申請2.8萬筆，金額1.7億元，就以中國大陸案件最多，申請筆數1.4萬筆、金額達1.05億元，占比超過5成。