酷澎「韓式辣椒粉」驗出3農藥超標！　韓國酸黃瓜檢出防腐劑

▲韓式辣椒粉驗出農藥殘留不合格。（圖／食藥署提供）

記者張乃文／台北報導

食藥署今（4）日公布8項邊境查驗不合格產品，其中自韓國輸入辣椒粉被檢出3種農藥與規定不符，採邊境退運或銷毀。食藥署表示，邊境至明年3月5日止，對於報驗各國辣椒粉皆採監視查驗；而韓國統計近半年違規情形，自去年11月27日起至今年5月27日止，不合格率為13.95%，日前也行文通知韓國說明，韓方表示尚在調查中，資料將延至6月30日提供。

食藥署今公布一批自韓國輸入共108.9公斤韓國辣椒粉被檢出3種農藥與規定不符，包括殘留農藥氟尼胺0.17 ppm、依芬寧0.37 ppm、得克利1.3 ppm；依據農藥殘留容許量標準，農藥得克利容許量為1.0 ppm、氟尼胺定量極限為0.05 ppm、依芬寧為不得檢出，此批辣椒粉違反規定，於邊境退運或銷毀，不會輸入至台灣。

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食藥署副署長林金富說明，統計近半年，邊境受理韓國辣椒粉報驗批數為43批，檢驗不合格批數為6批，不合格率13.95%，原因皆為農藥殘留不合格，包括得克利、氟尼胺、依芬寧等，食藥署已在今年4月12日行文通知韓國，要求於5月27日前提出書面資料說明不符合原因，及改善或預防措施。

林金富說，韓方已回覆因目前尚在調查不合格產品原因，及涉案產品製造廠，因此希望將書面資料期限延至6月30日，食藥署會同意韓國所請。他提到，有關辣椒粉邊境查驗，食藥署於今年3月6日起至明年3月5日止，不分國別，對於邊境報驗各國辣椒粉須採監視查驗，合格才可輸入台灣。

另外，愛食客股份有限公司進口韓國酸黃瓜被檢出防腐劑己二烯酸，林金富表示，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，因為醃製品非表列准用己二烯酸食品範圍，因此違反相關規定。