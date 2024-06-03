日吞12顆止痛藥！她頭痛沒好「肝也壞了」　醫曝劑量上限

▲女子因頭痛猛吞止痛藥，不但頭痛沒治好還把肝臟吃壞了。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

生病真的要看醫生！北部一名35歲女子，頭痛纏身多年都不就醫，而是自行購買止痛藥服用，但每天吞服的劑量竟高達10～12顆，連續2、3年。直到在公司健檢後，發現「肝功能異常」她才至家醫科求診，在醫師抽絲剝繭下揪出止痛藥是傷肝禍首。醫師羅佳琳提醒，成分為乙醯胺酚的普拿疼，一天別吃超過8顆，恐對肝臟造成負擔。

台安醫院家醫科主治醫師羅佳琳在《醫師好辣》節目中分享，該名女子因肝功能異常就醫，當下便詢問她是否有睡太少或太疲勞的情況，她都說沒有。進一步追問才得知她為了抑制頭痛，每天吞10～12顆普拿疼，多年來都未就醫追究疼痛原因，醫師無奈地說，「這其實很重要，知道原因才會下對藥。」

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▲女子自行服藥未就醫，健檢時發現肝功能異常。（圖／截自《醫師好辣》YouTube）

羅佳琳說，女子的頭痛其實有預兆，發作前眼前就會看到閃光，接著引爆劇烈疼痛，推測就是偏頭痛，於是先請她停止服藥，並轉介至神經內科，給予專門治療神經疼痛之藥物。所幸經過3個月的診治後，女子再回診追蹤，肝功能已恢復正常，偏頭痛也獲得較好控制，但過往不斷服用止痛藥「去除警報」的做法，是很不妥的。

羅佳琳說明，不論是神經痛或發炎的痛，只要一開始感覺到痛時，精神就會開始緊張，進而加劇疼痛感。因此她建議在「有預兆的時候」應盡快吃止痛藥，能有效降低疼痛。

▲乙醯胺酚止痛藥的劑量上限，為成人24小時內不要服用超過4000毫克。（示意圖／達志影像）

至於「安全使用劑量」部分，羅佳琳解釋，成人一天止痛藥的最高劑量為4000毫克，以一顆普拿疼為500毫克計算，一天極限是8顆，而一般建議止痛藥4～6小時吃一次，因此一天吃6顆是有可能的，8顆其實已達頂標，若超過此劑量，就得經過肝臟更大的代謝，恐傷身。