肝腫瘤傳統手術傷口大恢復久　腹腔鏡肝臟切除手術只要3、4個1公分小洞

▲成大醫院蘇哲民醫師表示，腹腔鏡肝臟切除手術，相較於傳統手術，具有減少疼痛、較少的術中出血、較少輸血、較少併發症及較短的住院日數等優點。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

一名59歲男子於健檢時發現肝功能異常，且為B型肝炎帶原者，腹部超音波發現肝臟左葉腫瘤，腹部電腦斷層及磁振造影檢查，確認肝臟左外側葉有約8公分肝癌，經安排接受腹腔鏡左外側葉切除術，術後恢復良好，隔天即可進食及下床行走，術後10天順利出院，目前於門診追蹤治療中。

成大醫院外科部蘇哲民醫師表示，該病人有初期肝硬化、脾臟腫大及血小板低下，但其他肝功能指標正常，仍可接受手術切除。經安排接受腹腔鏡左外側葉切除術，術中出血量少，病人腹壁僅有3個約1公分的小洞及中央取出腫瘤的傷口，術後恢復快。



蘇哲民醫師說，肝癌為國內高發生率及高致死率的惡性癌症，其治療方式依據腫瘤大小、數目、血管侵犯、轉移、肝臟功能及病人身體狀況分期而不同，治癒方式包括手術切除、射頻燒灼、肝臟移植等，考慮台灣的醫療現況，手術切除仍是主流治療方式，而能夠接受手術切除的病人能有較好的長期存活機率。

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蘇哲民醫師表示，傳統肝臟切除手術為開腹手術，但在右上腹或上腹的傷口大，會影響病人的呼吸功能，且恢復慢；腹腔鏡肝臟切除手術，則只需約3至4個1公分傷口及取出腫瘤所需傷口，相較於傳統手術，具有減少疼痛、較少的術中出血、較少輸血、較少併發症及較短的住院日數等優點。

蘇哲民醫師表示，因為肝臟血管豐富，術中出血風險高，在腹腔鏡下處理出血較困難，也需要較高階腹腔鏡技巧，腹腔鏡肝臟切除手術的發展較其他腹腔鏡手術較慢。但隨著腹腔鏡器械發展，手術技巧的進步及解剖構造熟悉，現在國際共識認為，小於5公分、且位於肝臟周邊位置的腫瘤，以及腹腔鏡肝臟左外側葉切除術等，應視為腹腔鏡肝切除術適用的標準術式；至於複雜性的肝切除，包括困難位置的肝腫瘤切除、肝右後葉切除，應該由有經驗的醫師執行。

蘇哲民醫師表示，是否能使用腹腔鏡手術治療肝癌，除取決於腫瘤大小與位置外，尚須考慮病人肝臟受損與肝硬化程度及身體情況，要由外科醫師專業評估。