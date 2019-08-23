曬被子狂拍打是錯的！專家授「2招除蟎秘技」：不怕蟲屍天女散花

▲曬棉被、床單，不要用力拍打，避免蟲屍亂飛更糟糕。（圖／翻攝自pixabay）

記者謝承恩／綜合報導

天氣好正適合來曬被、殺蟲！根據研究指出，寢具中長期累積的皮屑，可以躲藏近十萬隻蟎蟲，有民眾選擇在太陽底下曬被、猛力拍打，但其實這樣做反而會讓蟲屍滿天飛，只要把握幾項技巧就可以用吸塵器輕鬆清去蟲！

許多民眾喜歡在太陽底下曬棉被，一邊使用「洪荒之力」拍打。化工博士謝玠揚表示，大力拍下去雖然很爽快，但也讓塵蟎四處飄散，反而更糟糕啊！建議只要輕輕抖動被子、用軟毛刷輕輕刷過，或是使用吸塵器去除，就能達到不錯的效果，不必弄的汗流浹背。

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謝玠揚指出，由於塵蟎喜好在陰暗時活動，所以清潔前拉上窗簾、關燈，保持房間黑暗兩小時左右，讓塵蟎都爬出來之後，再用吸塵器吸光光效果更好唷！如果在室外曬被也要注意，「被子不是在室外曬越久越好！」特別是清晨和黃昏，陽光不夠強，加上空氣潮濕，這時候曬被子，除螨效果不好。請利用早上10點到 下午4點之間，陽光最強的時候，曬1小時翻一次面，總共2小時，等熱氣散去後再收進櫃子就OK了。

除此之外，專家也提醒，平時要預防蟎蟲，要記得維持居家環境的「乾燥」、「乾淨」以及「常換洗」，善用除濕機除濕，並保持房間通風、寢具勤換洗等，都是有效的除蟎方法。