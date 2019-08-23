誤會另一半出軌！醫揭「7妄想症危害」…這3類人＝高危險群



▲懷疑對方出軌可能是妄想症的其中一種。（圖／達志示意圖）



文／吳承羲

來幫大家說明一下精神醫學常見的一個症狀──妄想(Delusion)。妄想，指的是無中生有。把不存在、或並不是實際發生在自己身上的事情，甚至是在一般社會中不可能出現的情況，當成是自己的親身經歷。最常見的，像是：

偷竊妄想：以為自己的金錢、財物被偷了，但只是自己忘記在哪裡，找不到。

被害妄想：以為有人要害他，照顧者在食物飲水當中下毒，有人在跟蹤監視他。

思維廣播妄想：覺得腦袋裡被裝了發送器，他在想什麼，馬上就有人會知道。

支配妄想：認為自己的所作所為都受到別人的控制，可能只是一點小失誤，卻認為是別人在搞鬼。

自大妄想：以為自己是這個世界唯一的真神，世界是他創造的。

情愛妄想：認為名人和自己很熟，會無條件愛上他，事實上人家根本不認識你。

嫉妬妄想：懷疑配偶或其他家人外遇，即使對方只是一般的社交性接觸，例如對話、握手。

其實這樣的病人並不罕見，這些都是思覺失調症(Schizophrenia)和失智症(Dementia)常有的症狀。尤其被害和嫉妬妄想，很容易造成患者家庭的失和，以及照顧者的身心壓力和困擾。如果你身邊的人有出現這樣的症狀和言論，請儘快協助他就醫(當然，還是要作一些必要的事實求證，畢竟在這個全民監控時代，什麼都有可能發生)。



▲妄想症容易出現在酗酒的人身上。（圖／達志示意圖）

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那這樣的症狀好發在什麼樣的人身上呢？

酗酒：酒精對神經系統的傷害是很大的，很多慢性酒精中毒的人，最後腦部都萎縮了。

憂鬱：曾經罹患憂鬱，長時間失業，少與人接觸的人。

年齡：排除年輕時即發病的思覺失調症，中老年以上，大概50-60歲就有可能出現這樣的失智症前兆。

如果沒有早期發現、治療，還有採取必要的法律措施(聲請「監護宣告」，限制病人的行為能力)，很可能整個家庭都被這樣的病人給拖垮。例如誤信詐騙集團，以為可以發大財，結果全部的身家財產被騙光；或是和直銷商簽了來路不明的合約，買了一堆垃圾產品，根本賣不出去。

而且重點是：病患並不是刻意說出這些話來博取注意，而是疾病讓他對這些想法堅信不移，而導致生活、社交上的障礙，甚至造成對自己和他人的傷害。會想分享給大家，是因為這些症狀如果出現在思覺失調和失智症早期的病人身上，這也會造成極大的家庭紛爭和照顧者的困擾。

最常見的像是「偷竊妄想」，常常自己藏錢、藏東西藏到不見，一口咬定是看護或媳婦偷拿的；「被害妄想」，以為飯菜中有下毒、或是明明吃過飯又說沒吃，說要害他餓死；「嫉妒妄想」媳婦太太有小王，老公有小三，出門是去搞外遇。我相信很多照顧者都曾經遇到這樣的狀況而身心俱疲。

面對這樣的妄想症狀和言論，第一個當然是先判斷它的真實性和可信度，然後和週遭的人求證。如果證實這些是妄想症狀，則避免和患者正面起衝突或爭吵，而是慢慢引導，幫他找回現實感。

有空的話，請多關心身邊的長輩和親友吧！

聲明：此文章並非指單一個案或人物，而是單純想用輕鬆淺顯的方式和大家分享醫學知識。記者朋友們如果要引用請先告知，得到同意後再轉載，並註明出處。也請不要打擾醫院的同仁和病患。

本文經授權轉自：東村誠醫師的診療室-Dr.吳承羲