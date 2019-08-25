他自認壯如牛...竟「3條冠狀動脈阻塞」險死！20年壞習慣害的

文／嚴珮華 圖／嚴珮華

48歲的莊先生自認身強如鐵牛，過去30年來幾乎不生病，偶有小感冒，也未踏進醫院一步。日前工作中以為中暑急診送至醫院時已休克、心臟衰竭。檢查後發現他的三條冠狀動脈竟完全阻塞。醫師指出，造成他瀕臨命危的嚴重心肌梗塞來自他20年菸齡。

「莊先生20年來每天抽一包菸，是他嚴重心肌梗塞的關鍵原因」，國泰綜合醫院心血管中心心臟電生理學科主任柯文欽說，心肌梗塞男性病患中8成曾經有抽菸習慣。

香菸中有害物質破壞血管壁引發栓塞元兇

香菸中的尼古丁、一氧化碳、焦油及自由基等危害物質，會傷害血管內壁。國泰醫院心臟血管外科專任主任級主治醫師陳瑞雄進一步解釋，尼古丁會造成末梢血管收縮，一氧化碳會阻礙正常血氧供給，焦油則會破壞血管內壁，會加速動脈硬化，讓血液黏稠，就易使血管栓塞。血管內壁遭破壞後，引起血管堵塞有兩種，第一種是斑塊造成血管徑變小，漸漸的血液無法通過，形成動脈硬化。陳瑞雄表示，第二種是血管內沒有斑塊，但血液水份不夠，造成血液黏稠，造成血管栓塞。

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研究證實，吸菸會增加罹患冠狀動脈心臟病、心肌梗塞等心血管疾病的風險。《英國醫學期刊（BMJ）》研究發現，即使只抽1根，與不抽菸者相比，罹患心血管疾病的機率，男性增加48％、女性則提升57％。《刺胳針（The Lancet）》於2010年及2015年研究，菸害危害健康中，以心血管疾病導致的失能或死亡比例最高，但多數民眾卻不知道吸菸會導致心血管疾病。

為何三條冠狀動脈全阻塞，病人發病前完沒症狀？

從事建築工程業的莊先生，因平時工作在室外，需體力平常喜吃肉食，不愛蔬果，認為自己身體強健，他說自己連感冒都很少，也不曾有任何疾病與不適。發病前半年，他只是覺得有幾次胸悶及稍喘的情形，但每次都休息一下馬上好了。發病的那天，因值7月盛暑，他在室外工作，也以為休息一下就沒事，卻一直都很不舒服，以為是中暑，由於胸悶加很喘，才請同事送到至醫院。

雖然80％的心肌梗塞患者會有先期症狀，如胸悶、心絞痛、喘等症狀，柯文欽指出，「但約16％的病人有『非典型』的症狀，可能在前下頸部、下牙床痛、上腹部不適等，而這些症狀往往不會讓人與心肌梗塞作聯想，因症狀不明顯，更有大約4％冠狀動脈疾病的病人則完全沒有症狀，」他認為莊先生就是一個例子。

三條冠狀動脈全阻塞，救回機率不到一成

「冠狀動脈的左迴旋支、左前降支、右冠狀動脈是供應心臟血液的重要血管，任何一條阻塞都可能造成猝死，」柯文欽說，一般八成病人是一條阻塞，二條阻塞約在10％以下，而像莊先生這樣三條全阻塞，是他見臨床上第一例，通常這樣嚴重病患救回機率不到一成。

莊先生被送到醫院急診時已經休克，血壓收縮壓只有80 mmHg、心臟衰竭並出現心跳停止，經進一步檢查發現，莊先生左迴旋支急性完全阻塞、左前降支慢性完全阻塞、右冠狀動脈細小且阻塞，完全無法供應心肌血液造成休克，情況相當危急，救回的機率很低。

柯文欽回想，團隊先搶在60分鐘內，以氣球擴張與支架打通左迴旋支，並置入主動脈幫浦，但莊先生仍呈現休克、心跳停止，於是醫護人員再實施約30分鐘心肺復甦術（CPR），隨後心血管外科醫師接手置入葉克膜體外維生系統。

搶救一周後，莊先生的心肌慢慢恢復，但他的心臟衰竭症狀並未明顯改善，透過檢查發現，莊先生的左前降支動脈範圍仍有存活心肌，柯文欽說，這是關鍵的判斷，因此，醫療團隊決定以冠狀動脈繞道手術接通左前降支動脈。

手術後，莊先生的左心室因為有了足夠的血液供應，使得心臟衰竭現象才漸漸改善。柯文欽認為，這一次搶救成功，是在心血管中心、重症醫療照護、呼吸醫療照護醫療人員團隊合作，以及不放棄任何希望下才能救回莊先生一命。

戒菸、多食蔬果、定期檢查防心血管疾病

兩個月後，莊先生已經出院逐漸恢復健康，當初以為是中暑，沒想到去鬼門關前走一遭，除了感謝醫療團隊之外，也決定戒抽了二十多年的菸，多吃蔬果，要重新過健康生活。

柯文欽建議，40歲以上民眾除了可以接受國健署補助的免費成人健檢，45歲以上男性可考慮作心電圖與運動心電圖檢查，女性55以上也要定期檢查。同時，呼籲癮君子及早戒菸，此外，身體如有不適要盡早就醫，不要以為休息一下沒事就不看醫師。

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