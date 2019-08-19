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「懷孕換肝」成功產女　她是台灣第一例...全球第3人！

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▲懷孕換肝保住胎兒　她是台灣第一例。（圖／長庚醫院提供）

▲牟小姐與李威震醫師合影。（圖／長庚醫院提供，下同）

記者嚴云岑／台北報導

34歲的牟小姐是B肝帶原者，去年3月懷孕後，經常食慾不佳及嘔吐，起初不以為意，直到就醫才發現肝指數破千，還有嚴重黃疸，住院觀察一週症狀未改善，只能透過肝臟移植續命，否則母子都有生命危險。得知噩耗後，牟小姐擔整天以淚洗面，直到去年5月接獲大愛捐肝，緊急手術後成功保住母女性命，也於去年11月平安生下女嬰，成為台灣孕婦換肝首例。

為推廣器官捐贈、病人自主權利法及安寧緩和醫療觀念，林口長庚紀念醫院與桃園市衛生局、財團法人器官捐贈移植登錄中心今（19）日共同舉辦「我的善終我決定，器捐安寧病主我願意」活動，牟小姐也受邀出席，分享接受器捐的心路歷程與內心感動。

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「我現在擁有的一切，背後是另一個家庭不幸破碎所成全。」牟小姐感性表示，她能平安產下女兒，多虧醫療團隊的精湛技術，及捐贈者與家屬發揮大愛，才成功延續兩個生命與維繫家庭幸福，「對此，我內心只有無限感念。」為了讓更多人認識器捐，她也正式投身宣導志工的行列，也簽署器捐同意書並註記載健保IC卡，讓這份愛得以延續下去。

▲懷孕換肝保住胎兒　她是台灣第一例。（圖／長庚醫院提供）

▲牟小姐懷孕3個月接受肝臟移植後，順利在去年11月生下一名女嬰。

牟小姐主治醫師、林口長庚醫院器官移植中心主任李威震醫師表示，B肝帶原的孕婦，在孕期急性發作的機率約5-10%，推測可能與懷孕後免疫力下降有關，通常會在第三孕期，也就是懷孕7個月後出現症狀，但牟小姐在第一孕期、不到3個月就發生，機率相當罕見。

李威震提到，肝臟移植風險極高，在懷孕狀態下進行更添增手術難度，需確保術中胎兒血壓穩定，否則可能會胎死腹中。根據國內外文獻，孕期中接受肝臟移植手術者，全世界只有5例，其中僅2例順利生產，建議有B肝帶原的孕婦，應定期接受產前檢查，若發現身體出現異狀，例如眼睛或小便的顏色變黃，更應提高警覺，立即就醫檢查，以免憾事發生。

▲江仰仁醫師贈花給牟小姐。（圖／長庚醫院提供）

▲江仰仁醫師贈花給牟小姐。（圖／長庚醫院提供）

財團法人器官捐贈移植登錄中心執行長、林口長庚醫院器官移植中心副主任江仰仁表示，器官捐贈是大愛精神的展現，10年來林口長庚醫院共幫助221位病患完成器官捐贈心願。

目前全國每年平均有330人完成器官捐贈，可幫助近900人完成移植手術；但是等候移植人數仍舊不斷攀升，高達9800人。現在全國雖已有43萬人在健保卡上註記器捐意願，但呼籲有更多的人能夠認識與認同器官捐贈理念，以照亮需要幫助的生命。

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