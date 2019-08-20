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深夜2點進手術房！護理師請3遍…阿伯：先叫「他」起來　醫護全傻了

點評:哪來的人啦！！！太可怕了吧
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▲▼手術刀示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）
▲開刀房鬼故事特別多，外科名醫江坤俊也曾遇到。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

農曆7月又稱「鬼月」，坊間除了許多禁忌外，也流傳著離奇又毛骨悚然的事件，尤其是人類生老病死必經的醫院，鬼故事更是信手拈來。外科名醫江坤俊也在節目中分享在開刀房遇到「強罷開刀床的人」，讓他不敢再踏入該間手術房，故事驚悚讓人聽了雞皮疙瘩掉滿地。

醫院鬼故事一大堆，尤其是開刀房！外科名醫江坤俊在《媽媽好神》分享親身經歷，某天半夜急診室來了一名60多歲的阿伯，因為跌倒撞傷頭留下一道6公分傷口而轉往開刀房縫合，當時正值深夜2點多，醫師與護理師將阿伯帶往開刀房，並請他躺上手術台準備縫合傷口，但奇怪的是阿伯一動也不動愣著原地。

半夜開刀！護理師請3遍…他一句話醫嚇歪。（圖／截自《媽媽好神》Youtube）
▲阿伯堅持不躺上手術檯，讓醫護人員好頭痛。（圖／截自《媽媽好神》Youtube）

此時護理師開口：「北北，這邊這邊…躺上去啊，你不躺上去我們怎麼幫你準備？」但阿伯還是不動，以為他重聽，加上護理師大夜班臨時被Call，心情欠佳沒耐性，又更大聲地說：「欸北北，你快點躺啦！不要浪費時間好嗎？」沒想到阿伯突然翻臉，怒吼：「你們很奇怪，那邊就還有人躺在那邊，你叫我躺，人都還沒起來，你叫我躺下去幹嘛啦？你叫他先起來啊。」

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醫師與護理人員此時互看一眼，因為手術台上「根本沒人」，倆人頻頻向阿伯道歉，江坤俊當下也火速和護理師關掉開刀房的燈，不敢再使用這間開刀房，靈異的氛圍頓時讓深夜值班的倦意全消。

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關鍵字： 醫藥新聞 鬼故事 農曆 鬼月 江坤俊 媽媽好神
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