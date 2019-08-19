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「腰腿發麻」走路無力！醫揭「坐骨神經痛」4大常見原因

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腰痛,閃到腰。（圖／記者李佳蓉攝）

▲坐骨神經受到壓迫，就會產生疼痛。（圖／記者李佳蓉攝）

記者趙于婷／台北報導

一名52歲黃小姐近半年來一直感到右側腰臀痠痛，偶爾會延伸至大腿，伴隨麻木感，越走越沒力，就醫確診「坐骨神經痛」，經過中醫針灸治療才漸漸改善。醫師指出，造成坐骨神經痛的原因有很多，常見包括「椎間盤凸出、椎間孔狹窄、腰椎退化、腰臀部肌肉發炎」等。

桃園醫院中醫師廖述禮指出，坐骨神經是由部分腰、薦神經會集而成的神經，經過臀部向下，走在大腿的後側，並向下延伸，一旦受到壓迫就會產生由臀部向下肢延伸的痠痛麻感，黃小姐主訴是典型的坐骨神經痛的症狀，經過2個療程的針灸治療後，症狀得到改善，痠痛麻的感覺減少且行走也較順暢。

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廖述禮說明，針灸可以針刺的方式來緩解疼痛，藉由針刺腰、臀、下肢等處的穴位，如腎俞、大腸俞、小腸俞、秩邊、環跳、委中、承山等穴位，來疏通局部阻滯的經氣，達到行氣止痛效果，也可根據患者的疼痛原因及嚴重程度，再做適度的手法調整，通常可以在2個療程中得到不錯療效。

除了針灸治療外，廖述禮也建議，患者應注意日常生活中的動作及姿態，坐姿或站姿不可歪斜，搬重物應保持腰部挺直，以減少脊椎壓迫，平常可適時伸展腰、臀、下肢的肌群，痠痛時可適當熱敷，都會有助於疼痛緩解；另外，治療坐骨神經痛有許多方式，不同患者適合的方式也不同，有問題的民眾一定要尋求專業醫師意見。

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關鍵字： 中醫健康 坐骨神經 坐骨神經痛
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