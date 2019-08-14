低頭60度＝頸扛5包米！OL滑手機變「簡訊頸」　染上這些症狀慘了



▲你知道低頭60度，頸部必須支撐27公斤的重量嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導



低頭族長時間滑手機、使用電腦，甚至會用肩膀和頭夾住電話聊天，使得門診肩頸痠痛案例頻傳。南投一名30歲女子，上班時間大多用電腦處理業務，下班回家再用手機傳Line與好友聯絡感情，睡前2小時躺在床上繼續低頭追劇，數個月後開始出現手麻、頭痛、頸部疼痛及雙手無力的「簡訊頸」症狀。

「簡訊頸（text neck）」由美國脊椎外科醫師Kenneth Hasraj在2014年所提出，指長時間維持頸椎向下彎曲低頭收發簡訊，如果低頭彎曲到60度看手機，頸部所支撐的重量能高達27kg，比五包家庭式的米包還要重！愛滑手機會使頸椎隨時承受額外重量，長時間不只造成頸部肌肉疲勞、韌帶拉傷，同時也引起頸部退化性關節炎，頸椎椎間盤突出合併脊髓壓迫，神經根病變。



▲長時間使用電腦、下了班又低頭滑手機、追劇，讓OL罹患「簡訊頸」。

衛生福利部南投醫院神經外科醫師蔡佳勳指出，民眾可能因有脖子疼痛、僵硬感、肩頸疼痛；手臂、手指刺痛或麻木感；臂、手掌肌肉無力、無法執行粗細動作：手握馬克杯、拿碗拿不穩；上下肢體失去平衡及協調性、站不穩、走路困難、容易跌倒、困難維持平衡等症狀而求診。上述症狀過去屬老年人常出現的頸椎退化性疾病，在3C時代來臨後，有越來越年輕化的趨勢。

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蔡佳勳解釋，當頸椎病變造成以上神經症狀，如果症狀輕微時通常在接受適當的止痛藥物及復健治療後都會改善。可是經過數個月的保守性治療或出現脊髓症狀（如胸腹部麻木、疼痛、身上如有緊帶子捆綁的感覺，四肢癱瘓，大小便功能障礙），往往是需要經由手術才能減緩不適感。



要如何提早覺察及預防，蔡佳勳提出3點提醒：



1.每隔15分鐘做頸椎舒緩運動，讓頭部前趨後仰，左右旋轉，讓頸部肌肉休息舒展，增加肌肉柔軟度。

2.下巴與手互相推壓：將手掌放在下巴下方，頭部維持不動，下巴與手掌互相推壓3秒，重複10次。

3.後腦勺與手互相推壓：雙手十指相扣，放在後腦勺，頭部維持不動，雙手與後腦勺互相推壓3秒，重複10次。



最重要的是使用手機3C用品時隨時注意自己的姿勢：將手機拿高，手機上緣約與鼻子同高，維持正確坐姿及站姿，避免頭部前傾，勿維持同一姿勢超過20分鐘，多做肩頸部運動，舒緩肌肉。