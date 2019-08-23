八二三砲戰「誤踩地雷」截肢渡餘生　北榮赴金門幫榮民修義肢

▲77歲的榮民陳張麗玉接受台北榮總身障重建中心團隊輔具檢修。（圖／台北榮總身障重建中心提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

今天是金門八二三砲戰第61周年紀念日，當年這場戰役造成許多人的死傷，甚至有人因為誤觸地雷造成腿部截肢，下半輩子得仰賴義肢。但是義肢會壞，會因為時間過去變得不合腳，金門又缺乏相關維修資源，所幸有台北榮總身障重建中心團隊的每年定期檢修巡迴服務，解決榮民爺爺、奶奶們的困擾。

台北榮民總醫院身障重建服務中心上個月底來到金門進行為期兩天的「輔具檢修巡迴服務」活動，由北榮身障中心組長王馥庭率團，成員包含技師顏名延、物理治療師顏佳豪、社工師林榆凱及醫務管理專員施介惠等人。

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▲台北榮總團隊到金門提供輔具檢修巡迴服務。

此次主要維修服務的榮民，有六位屬於823金馬自衛隊成員，他們有著共同的經歷，因為誤踩地雷造成腿部傷殘，截肢保命，也讓他們餘生非常辛苦。

像是已經82歲的榮民李秉偉，在砲戰時誤踩地雷，造成右腿截肢，最開始只穿木頭義肢，後來才到台灣的台北榮總評估製作義肢，但是最近身形變瘦，義肢接縫處開始無法接合，塞了襪套、海綿都不適合，希望能維修。

王馥庭受訪表示，人的腿型會變化，身體也會變化，過了一定時間義肢與腳部的接合處就會出現不吻合情況，像是李爺爺的情況，很可能因為義肢不合而減低穿戴義肢的意願，長期沒有穿造成身體不平衡，或者因為活動的減少，就可能出現肌肉萎縮等問題，也因此，政府補助義肢每三年要換新。

▲李爺爺（左二）因為義肢不合，感到很困擾。

王馥庭感慨說道，金門這裡不僅醫療資源缺，輔具資源更缺，甚至可以說是「落後本島20年」。但是這裡又因為歷史背景因素，有不少需求，要特別回本島一趟，對他們來說也不是容易的事，所以北榮從65年開始每年都有定期巡迴服務。

本次另外一名接受服務，已經77歲的榮民陳張麗玉，也是823金馬自衛隊的一員，17歲的時候在巡防時誤觸地雷，右腳遭炸傷，緊急截肢，以保性命。且她因為丈夫早年病逝，在戰情不穩的前線，獨力撫育6名子女，固守家園，一生都奉獻給金門。

他的兒子說，媽媽失去右小腿60多年來，為了捍衛家園，每天咬牙撐著也穿戴義肢。這樣的媽媽因為北榮的輔具巡迴服務感到安心與放心，每年都抱持感謝心情期待他們到來。

▲榮民奶奶楊歐秀英與北榮團隊開心合照。

王馥庭說，團隊成員對這份工作充滿使命感，也是不計成本在執行任務，因為這些榮民爺爺、奶奶當初為了捍衛台灣主權而犧牲，如果沒有把義肢處理好，或許根本無法走出家門。而爺爺奶奶們表露的感恩之情也讓團隊們相當感動，也約定下一次服務再見。

▲台北榮總身障重建中心團隊。