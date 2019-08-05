有準嗎？12星座「不想回你訊息」原因慘曝光　OO覺得你長太醜了



▲想知道12星座「為什麼不回訊息」的原因嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

在人手一機的時代裡，一天使用手機的時間甚至超過睡覺，無論是工作、休閒、談戀愛都得靠它。手機不僅帶來便利，卻也讓人與人間的相處有了更多猜疑，許多網友交友時，遇到對方已讀不回，甚至是不讀不回，會開始胡思亂想。大陸占星網站《星座屋》分析出12星座「不回你訊息」的殘忍真相，快看準不準。



1.牡羊座：很忙別吵

以牡羊的性格是不會不回人的，倘若看你不順眼，會直接封鎖，才不會留你在通訊軟體內狂洗訊息。所以，沒有即時回訊息的牡羊一定是在忙，時時維持充沛精力的他們沒空靜下心來看手機，再吵皮可得繃緊點。

2.雙子座：要聊的人太多，還沒輪到你

對於社交廣闊的雙子座來說，沒回你就是「要處理」的對象太多，還沒輪到你啦！所以早上傳訊息給他們，請做好晚上才會回覆的心理準備。對話框還有數以萬計的未讀訊息沒點開，「好友」眾多，你還是慢慢等吧。

3.金牛座：單純懶

金牛生活的首要目標就是拚命賺錢，筋疲力盡後免不了打個盹，所以也別怪金牛不回訊息，單純累到睡著，或是連拿起手機動動手指打字都嫌懶，他們以為在睡夢中已經回覆你了。

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▲巨蟹可能只是在睡覺而沒回訊息，不要多想囉。（示意圖／視覺中國）

4.巨蟹座：睡覺中勿擾

巨蟹每個回覆都非常真誠，一旦訊息被他們無視，可能就是你太煩人了，連大好人巨蟹都抵擋不了你的糾纏。如果你不是這樣的人，那麼就可能是巨蟹還沒睡醒而已，千萬別多想。

5.獅子座：健忘症發作

平常看起來霸氣十足，總能給人帶來滿滿安全感的獅子座，竟也有不靠譜的時候？其實你傳來的訊息他們早就看完，只是一時之間忘了回。生活中提醒百遍千遍都沒用，他們就是如此健忘。

6.處女座：內容沒營養

處女座完全「看內容」選擇性回覆，那些被已讀不回的大多被他們認定為「垃圾、沒營養」，所以你該好好反省一下自己。有事情找他們，請把時間、地點、人物都講清楚，在深思熟慮後就會回覆你。若只是單純傳句「在嗎？」處女座絕對會給你個白眼。



7.天秤座：沒話題、顏值不夠

本身長得就不錯的天秤，對聊天對象也很挑，最好是幽默有趣的讓人一直想聊下去，如果本身不擅表達，那麼「顏值」絕對會影響他們交流的慾望，但也不至於一個字都不回啦。也可能是天秤們覺得你傳的訊息太有內涵，需要仔細斟酌才能給出滿意的答覆。



▲忘了帶手機出門讓天蠍們無法回訊息。（示意圖／記者周姈姈攝）

8.天蠍座：沒帶手機啦

天蠍的個性不至於完全不理對方，形式上的交談，天蠍會處理得完美，以防日後相見太尷尬。所以他們遲遲沒回訊息，很大的可能是手機沒在身邊，或是根本忘記帶出門了。

9.射手座：玩手遊中，等等再說

射手座大喇喇的性格，根本忘了在和你聊天，健忘程度堪比獅子座。但更有可能的是，相較於你的訊息，手機遊戲對他們更有吸引力，一關接著一關打，你的訊息也有如石沉大海般等不到回覆。



10.摩羯座：努力工作中

摩羯沒回，代表他們已經開啟了「勿擾模式」，他們對於事情的輕重緩急有著明確的認知。因為有工作在身，才沒空理你。他們可能會抽空看一下你傳的內容，要是不重要就會等到所有工作結束後再回。但一被他們認定是無聊訊息，就會視而不見。



▲想法異於常人的水瓶座，對於一般的話題難以有共鳴。（示意圖／記者李佳蓉攝）

11.水瓶座：話題太爛

選擇和水瓶們聊天，需要清楚了解他們擁有所有星座中最奇葩的大腦，一般人的話題是很難引起他們共鳴的，所以只要你發的內容沒有思考價值，水瓶們就會當做「垃圾訊息」刪除。

12.雙魚座：發呆、心情不好

雙魚座沒回訊息，你就要有「自己滾邊去」的認知！知性溫順又可愛的雙魚是不會無視別人的訊息，但回覆訊息的速度也很看心情，天生多愁善感的他們情緒反差很大，有如天氣般瞬息萬變的心情說變就變，這時就由不得你們了。建議給雙魚一段時間恢復狀態，就會如期收到回覆了。