真是太神奇了！　中醫藥竟然也可以減緩痛風發作

▲台南市安南醫院中醫部內科主任林峻邦醫師表示，透過中醫藥治療，可以減緩痛風發作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南醫院中醫部內科主任林峻邦醫師表示，痛風自古就是富貴病，古代醫學將痛風稱為「宮廷貴族病」，和飲食相關性很大，富貴人家自然是大魚大肉，暴飲暴食，恣食肥甘，而中醫藥可以減緩痛風發作。

林峻邦醫師指出，現代醫學認為痛風是人體內普林代謝發生紊亂，尿酸合成增加或排出減少以致造成高尿酸血症，屬於關節炎的一種。痛風起病急驟且多在清晨或午夜突然因足痛驚醒，嚴重影響患者的工作和生活。林峻邦醫師指出，在治療上通常是消炎止痛，並要求病人絕不可喝酒及控制高普林飲食的攝入如海鮮、啤酒及動物內臟等以免再發，至今尚無根治之法。

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林峻邦醫師說，痛風屬於中醫「痹證」的範疇，明朝醫書《醫學正傳》提到：「夫古之所謂痛痹者，即今之痛風也。諸方書又謂之白虎歷節風，以其走痛於四肢骨節，如虎咬之狀，而以其名名之耳」。中醫觀點認為過食甜味及油膩食物與酒是致病之因，並非單一飲酒造成，所以必須少吃甜食與油膩食物，如真得病則可用中藥及針灸治療。

林峻邦醫師說，痛風好發於形體豐腴有痰濕之人，平日嗜酒、喜食肥甘之物，導致臟腑功能紊亂，升清降濁失調，造成痰濕滯阻於血脈之中，難以泄化，與血相結而為濁瘀，滯留於經脈，則骨節腫痛，甚則結節畸形。所以在中醫治療方面，以泄化濁瘀為大法，審證加減，待氣血調和、氣化正常、分清泌濁之功能恢復，濁瘀即可逐漸泄化，故血中尿酸亦可隨之下降，在急性期方藥可選用當歸捻痛湯，上中下通用痛風丸。

林峻邦醫師指出，若平日未發作時屬慢性期，此時就要調整身體的狀態，勿讓痰濕瘀濁停留在體內鬱而發熱，繼而引發急性發作。此時應以不同體質選用如桂枝芍藥知母湯、四妙散、身痛逐瘀湯、疏經活血湯等來清熱去濕通絡並疏其風，改善痰濕體質進而預防痛風發作，以上方藥須因個人體質而選用，切勿自行對號入座，應請中醫師辨別體質後方可應用為宜。

林峻邦醫師表示，平日可以薏苡仁作為食療。薏苡仁，俗稱六穀米，可食可藥，具有利濕除痹的作用，是中醫最常用的治痹之品。《神農本草經》中亦記載：「薏苡仁主筋急拘攣，不可屈伸，風濕痹。」現代藥理研究發現，薏苡仁具有解熱、消炎、鎮痛、抗骨質疏鬆和提高身體免疫力的作用。因此久痹之人，可將薏苡仁與粳米、赤小豆、百合、大棗等煮粥常服。

林峻邦醫師建議大家日常保養可以多喝水、尤其夏季須注意隨時補充水份以免血中尿酸的濃度升高，須嚴格限制吃高普林飲食並食用薏苡仁當作食療並配合運動及按摩痛點，以上事項對痛風患者都是非常重要的。