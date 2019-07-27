快訊／不只銷歐美！台鉅觀光工廠2修容盤證實含致癌石綿　即刻下架

記者洪巧藍／台北報導

日前美加示警台灣台鉅生技代工的5款化妝品驗出含致癌石棉成分，食品藥物管理署進一步抽驗12款相似產品並於今（27）日公布初步結果，有2件修容盤確認含有石綿，且初步清查，2項產品於107年輸入約457個，初步調查主要在官網或者觀光工廠銷售，已售出60多件。食藥署命業者即刻通知販賣業者，將不合格產品即刻全面下架，並於2週內完成回收。

▲食品藥物管理署醫粧組科長張家榮說明台鉅修容盤驗出石綿。（圖／記者洪巧藍攝）

請繼續往下閱讀...

食品藥物管理署醫粧組科長張家榮表示，日前國外發布台鉅生技股份有限公司生產5款產品疑似含有石綿，經調查並未流入我國市場，主要銷往歐美。但為確保產品品質，食藥署後續責成台南市衛生局到台鉅針對類似品清查，並抽驗12項有在國內販售的產品，當中9件檢驗完畢，發現2件確實含有石綿，為台鉅中國子公司福清佳寧化妝品有限公司生產輸入。分別是：

1、「修容大師(City Color Contour Palette Contour, Bronze, Highlight)，批號1606001/ GM-13336，有效期限2021/06/01」

2、「修容大師 2 (City Color Contour Palette 2 Contour, Bronze, Highlight) ，批號1606001/ GM-13336，有效期限2021/06/01」

▲▼台鉅生技含石棉違規產品。（圖／食藥署提供）

張家榮表示，食藥署與台南市衛生局初步清查，2項產品在中國製造，於107年輸入約457個，主要在其官網以及觀光工廠進行販售，販售記錄有60餘件。

石綿為我國化粧品禁止使用成分，凡經檢出石綿者，涉違反《化粧品衛生安全管理法》可處新臺幣2萬元以上5百萬元以下罰鍰。已命該業者即刻通知販賣業者，將不合格產品即刻全面下架，並於2週內完成回收，同時，呼籲消費者如有相關產品應立即停用，並勿自國外、網路或其他通路商購買使用。

經徵詢國內專家表示，由於石綿是一種纖維，無法被人體吸收，主要為吸入性風險，吸入後會沉積在肺部導致慢性發炎，增加致癌風險，而化粧品是用於健康肌膚上的產品，透過皮膚途徑而吸收的機率不高，使用時建議避免吸入。

張家榮指出，國內自107年啟動相關石綿後市場品質監測，去年針對爽身粉產品並未驗出，今年會持續針對爽身粉與彩妝品進行監測。