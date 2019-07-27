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今年屈公病境外移入創史上新高！暑假出國去東南亞、南亞注意防蚊

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▲▼國際登革熱、屈公病疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲國際登革熱（綠）、屈公病（紅）疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內日前確認史上首例本土屈公病病例發生在新北市土城，而今年國際間多國有屈公病疫情發生，根據疾病管制署統計今年境外移入個案已經有17例，這也創下歷年來同期新高紀錄。另同樣透過病媒蚊傳播的登革熱，國際疫情也比往年嚴峻，今年已累計有252例境外移入病例，創近10年同期最高，提醒民眾出國前往流行地區，應注意做好防蚊措施。

疾管署指出，今年境外移入屈公病病例達到17例，感染來源國家以緬甸最多達到7例，接著依序是馬爾地夫4例、印尼2例，泰國、菲律賓、馬來西亞及印度各1例。

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監測顯示，今年多國屈公病病例數高於去年同期，鄰近我國的泰國截至7月7日累計報告4,500例；馬爾地夫截至7月9日累計報告近1,300例；馬來西亞截至6月8日累計283例；新加坡截至7月6日累計21例；美洲地區巴西截至6月8日已累計66,000例可能病例；非洲地區剛果共和國截至6月9日累計報告逾10,000例。

至於登革熱，疾管署統計，今年已有252例境外移入病例，九成以上個案感染地為東南亞國家，以印尼、越南及菲律賓為多。

監測鄰近我國泰國、新加坡、馬來西亞、越南、柬埔寨、寮國、菲律賓、印尼、斯里蘭卡及馬爾地夫登革熱疫情處高峰或流行期，且病例數多高於近年同期，印度今年截至6月24日累計約6,800例，疾管署將以上各國及緬甸共12國之旅遊疫情建議列為第一級注意(Watch)。另中國大陸及南亞地區巴基斯坦與孟加拉，以及美洲地區哥倫比亞與宏都拉斯，近期疫情上升。

疾管署再次呼籲，計劃前往登革熱、屈公病流行地區的民眾，應加強個人防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲，使用經政府機關核可的防蚊藥劑，居住在有紗門、紗窗的房舍。返國後如出現發燒、頭痛、噁心、出疹及關節痛等症狀應儘速就醫，並告知醫師旅遊、活動史；醫療院所如遇有疑似個案應及早通報，以利衛生單位採取防治措施。

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關鍵字： 屈公病 疾管署
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