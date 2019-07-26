83歲爺肝癌「年紀大怕開刀」　藥草控制「7cm變10cm」癌破身亡

▲劉姓老翁回診時腫瘤已從7公分變成10公分（如紅圈處），若及時處理，仍可成功治癒。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗1名83歲的劉姓老翁，4年前確診罹患肝癌，卻因擔心年紀大而不敢接受手術治療，希望靠中草藥來控制病情，然此次回診檢查發現，腫瘤已從7公分變成10公分；醫生表示，腫瘤變大但慶幸只有單顆，且位於靠近腎臟的右下肝邊緣，沒有侵犯到肝臟的大血管，因此建議他可接受右肝葉切除手術，並協助轉介外科安排手術事宜。

劉姓老翁表示希望回家再考慮看看，在這期間劉翁突然右腹疼痛、全身無力、低血壓休克，送至急診時發現為肝癌破裂出血，雖經醫療團隊努力成功止血並順利出院，但癌細胞已轉移到腹腔，變為肝癌末期，加上併發心肌梗塞，最後還是發生憾事。

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▲林裕鈞醫師提醒民眾，面對肝癌不要害怕，配合醫師及早治療，有很大機會可以治癒。（圖／記者黃孟珍翻攝）

林裕鈞醫師表示，肝癌治療的方式包含有：1.手術切除，復發率最低，是肝癌治療的第一優先選擇。2.電燒療法或酒精注射：腫瘤消除率初期與手術治療接近，局部的復發率則較手術切除略高。對於抗拒手術或年紀大、疾病多、不適合手術的病人，只要腫瘤單顆小於2-3公分且在3顆以內，是一個風險較低的替代方案。3.栓塞化學治療：打入特殊藥劑塞住供養的小血管，讓癌細胞自動萎縮壞死，過程會同時注射低劑量化療藥物以增加療效。對於左右兩葉多顆的大腫瘤、肝功能尚可、肝癌還沒侵入靜脈的病人即可施作。

林裕鈞說，選擇治療方法前會先考慮腫瘤大小、位置、數目、肝硬化程度、肝外轉移及體力狀況等，但最重要的是及早接受治療，才能成功抵抗肝癌威脅。