愛上渣男怎麼辦！她傳授「這5點不受傷」：OOOO很重要



▲愛上渣男怎麼辦？兩性專家傳授5點讓妳不受傷。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／艾姬

每個女人都不愛渣男，只是有時候等妳愛上了才發現他很渣。而有一種男人妳大概可以感覺得出來他是個玩咖，可能有點壞壞、痞痞，又很有異性緣，甚至他自己也不否認桃花旺旺，可是妳就是喜歡他，沒有想要天長地久但只想要和他浪漫戀愛一場。建議妳記得掌握以下幾個原則，再去享受愛情吧！

1.若即若離，別讓他吃定妳：

和玩咖在一起，妳千萬別時時刻刻表現出很愛他、黏著他、非他不可的模樣。最好是有點若即若離的，有時候對方沒聯絡，妳就不必主動聯絡，讓他覺得他還沒有完全搞定妳。一方面利用距離保持神秘，維持他對妳的興趣。一方面因為他太容易吃到其他女人了，所以妳製造的挑戰，反而能提高他的戰鬥力。心理上不讓他吃定妳，生理上也不讓他隨時能吃到妳。

2.舉重若輕，保持輕鬆自在：

身為玩咖同時有幾個曖昧對象也不足為奇，所以妳的心態要盡量放得輕鬆一點。甚至也可以故意讓對方知道妳有其他追求者，他有曖昧對象妳也有，沒什麼了不起。如果他提到別的異性，妳可以用開玩笑的語氣好像有點小吃醋來表示妳的在乎，但千萬不要表現出非常嫉妒生氣的樣子。時時提醒自己：認真就輸了。

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3.享樂當下，隨時轉身抽離：

和玩咖談戀愛，妳可以盡情享樂當下，但不要過度期待。因為他們愛玩、會玩、懂女人，在相處互動時妳大可把焦點放在他們這些優點上面。避免暈船的方法之一就是隨時想像自己要分手了，交往一陣子就時不時想像一下，如果明天要分手妳能不能立刻毫不留戀地封鎖對方。雖然聽起來有點精神分裂，但戀愛時進行分手練習，才能讓自己隨時可以轉身抽離。



▲不要覺得自己能改變玩咖，和他們交往別太會懷疑，免得自己痛苦。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

4.學習裝傻，不必猜忌懷疑：

不要總是奢望自己能夠收服一個玩咖，就算妳是女神級的人物都不見得能做到。一個人的性格是長時間養成的，所以不要自以為妳有那麼獨特神奇的力量去改變對方。和玩咖交往，讓自己好過的方式就是「學習裝傻」。當他說謊的時候，當他可能劈腿的時候，妳不要太過敏銳去戳破他，也不必猜忌懷疑讓自己痛苦。

5.發現異常，瀟灑走為上策：

什麼叫做「異常」呢？就是在這段關係裡妳越來越在意、開始痛苦了，或是妳發現玩咖好像真的愛上妳，但妳知道不可能在這段關係中有足夠的安全感而沒那麼想要和他繼續走下去。總之，發現感情朝向自己不希望的方向發展時，記得瀟灑走為上策。不必等對方開口，妳可以自己先提分手，以好聚好散為目標。

戀愛要完全不受傷其實是不可能的事啊！尤其當妳的對象是個玩咖時，受傷的機率本來就會比別人高出好幾倍。如果妳只想要享受過程看淡結果，那就是不要過度「走心」，免得越陷越深了，在回憶還美好的時候就放手吧！

到這裡找艾姬……

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