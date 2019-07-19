跌落溜滑梯！3歲弟「左大腿變形」　X光一照…骨頭彎成90度



▲苗栗一名小弟弟從滑梯上跌落，骨頭彎曲成90度。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者李佳蓉／綜合報導

苗栗一名3歲林小弟，今年一月由家人「抱著溜滑梯」，因滑下來速度太快，導致他從滑梯上跌落，造成左側大腿變形，緊急送醫照X光，發現左側股骨端接近關節的位置呈現粉碎性骨折，讓原本的骨頭「彎曲成90度」，與家屬溝通後進行復位及鋼釘固定手術，恢復狀況良好，並於半年後移除鋼釘。

大千綜合醫院骨科醫師容志雄表示，孩童的骨質軟而有彈性，不需太大的外力就會折彎，因此在遊戲過程中跌倒就有可能造成骨折。孩童骨骼的再生性強，多數在半年或一年後會恢復正常型態，大部分骨折不必開刀或鋼釘固定，但若是特別部位或型態的骨折，無法只靠石膏固定時，則需接受鋼釘固定手術。



▲男童大腿粉碎性骨折彎曲90度，打鋼釘後恢復狀況良好。（圖／大千綜合醫院提供）

容志雄進一步解釋，一般大人骨折約需一年以上才拔除鋼釘，對孩童而言，為不影響發育，4～6個月即會拔除。鋼釘拔除後需注意1個月內不要做太激烈的跑跳動作，是因骨頭上會有一些栓螺絲的洞口，若太早跑跳容易出現其他問題，不過小朋友的骨頭長得非常快，螺絲洞約1個月左右則會填滿，因此1個月後即可恢復正常活動。

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暑假期間，不少家長帶著孩子出外旅遊，容志雄提醒，孩童在玩各項遊樂設施時，家長一定要注意設施的安全性（有無防撞設備、軟墊等）並陪伴在旁，以免孩子因玩樂而發生意外。