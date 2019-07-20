埃及喝個茶背包客「拉」回台灣　出國前防疫諮詢藥妝店也可以

▲地表最強背包客陳岳賢分享旅遊生病經驗，提醒行前做好準備。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

暑假是出國旅遊的旺季，但也可能把當地流行疾病給帶回來，地表最強背包客陳岳賢就分享經驗，自己曾經在埃及喝當地有名的洛神花茶，沒想到幾小時過去開始狂拉肚子，還一路拉回台灣，最後確認腸胃發炎。疾病管制署今年與藥妝店屈臣氏合作，讓民眾可以到店內與專業藥師諮詢旅遊應注意的防疫相關資訊，做足準備讓旅行更安心。

疾管署長周志浩表示，國人最常在國外常感染的傳染病包含登革熱、急性病毒性A型肝炎、桿菌性痢疾、麻疹、阿米巴痢疾及退伍軍人病等，主要感染國家為東南亞國家；以今年來說，境外移入登革熱病例就比往年要多，累積病例更是近十年同期最高。

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走遍四、五十個國家的背包客陳岳賢經驗分享指出，國外部份地區的衛生條件不好，到了當地一定要注意避免開放式冷飲，也盡量不要吃沒有煮沸的生食，並且應該自備腸胃藥、止瀉藥物等，旅途中也應該隨時留意自己的身體狀況，減少因為身體不舒服而無法享受難得的假期。

▲疾管署與屈臣氏合作，旅遊行前可到藥妝店做旅遊防疫諮詢降低傳染威脅。（圖／疾管署提供）



周志浩提醒，民眾出國前務必主動蒐集相關防疫資訊，疾管署網站上就整理有不同國家的疾病疫情以及相關預防建議，但也提醒，不是明天出國今天才看，這樣太慢了，應該要提早準備。然而也不是所有人都擅長使用網路，疾管署與屈臣氏合作，讓民眾可以到藥妝店透過專業藥師獲得相關資訊與建議。

屈臣氏商品管銷部處長賴鎰隆表示，屈臣氏全國超過570家門市都有提供專業健康諮詢服務，而因應暑假出國旺季也提供旅遊防疫諮詢，同時也會於屈臣氏臉書粉絲專頁和廣告期刊上連續三個月宣導旅遊防疫相關資訊，希望能協助民眾事先做好全面的預防準備。

另外，為防杜境外移入傳染病危害國人健康，疾管署今年建置完成「智慧檢疫系統」，民眾如入境時出現傳染病疑似症狀，機場檢疫站人員可透過電子化表單即時將民眾健康及防疫評估等資料傳送給地方衛生單位；民眾並可利用「民眾主動E回報」功能，隨時隨地以手機、平板及電腦等連網設備主動回報入境後健康狀況，以利衛生單位瞭解及關心民眾健康。