顏面痛到如電擊！65歲翁拔了牙還是痛　原來是三叉神經作怪

▲麻醉部疼痛科主任王柏凱（右）向林先生（左）確認疼痛部位。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「只要一痛就受不了，痛到連路都沒辦法走！」65歲的的林先生四年來深受三叉神經痛的困擾，一開始誤以為是牙痛，因此拔了一顆牙，沒想到疼痛持續，後來找到醫療院所麻醉部疼痛科求診，經過「高頻熱凝療法」搭配藥物治療，半年內疼痛減緩甚至不會痛了，生活也回歸到正軌。

如刀割、針刺的疼痛感從右臉頰，蔓延到右眼下緣，不是牙痛，而是「三叉神經痛」。林先生說，這種痛沒有辦法形容，甚至一整天反覆疼痛，為了緩解三叉神經的疼痛，藥從一顆變兩顆直到三顆半的上限，還是一樣疼痛難耐，還得承受服用藥物後暈眩的副作用，不能開車也無法工作，才從區域醫院的神經內科轉往花蓮慈院麻醉疼痛科就醫。

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主治醫師初期先以高頻熱凝療法治療林先生右臉的三叉神經周邊，但效果只能持續約三個月，去年十一月開始深入到三叉神經的神經節灼燒。慈濟醫院麻醉疼痛科王柏凱主任表示，高能量透過電擊針尖端引發電磁場產生熱能，設定溫度後調節神經痛，止痛的效果能持續半年，治療的藥物也能減少許多，讓病人生活品質提升，半年後若是疼痛感加劇，病人可以再次進行高頻熱凝療法治療。

▲麻醉部疼痛科主任王柏凱使用高頻熱凝療法，將電擊針深入至三叉神經的神經節治療。

王柏凱指出，引起三叉神經痛原因有很多種，如血管壓迫、腦部腫瘤、神經發炎與其他不明原因等等，目前有手術、藥物及介入性治療等。手術有開顱手術，減少血管對三叉神經的壓迫，根治率超過70~90%，復發率低，需要承擔手術與麻醉風險。還有放射線照射三叉神經，非侵入性的治療，風險較低，但止痛效果非立即性，副作用是臉部麻木。而介入性治療如高頻熱凝療法，手術風險低、無藥物副作用、傷口小、療程時間短，一次約半小時，治療一次後，止痛效果明顯。

三叉神經痛常發生於上、下顎與牙痛相似，民眾難以區分，往往拔了牙齒又抽了神經，才發現不是牙痛問題，且好發於五十歲以上族群，其中女性多於男性。根據台灣頭痛學會統計資料，三叉神經痛的發生率約每10萬人中有4至5人。

王柏凱提醒，若是疼痛範圍不只單點，而是臉頰如電擊、刀割般反覆陣痛，且範圍超過上下顎延伸到鼻翼、下眼周等，使用止痛藥也無法緩解疼痛的話，就要懷疑可能是三叉神經痛，建議民眾及早就醫治療，讓疼痛獲得改善。