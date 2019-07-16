曬肉季到！愛約O女「都穿這3款比基尼」　這2顏色赴約率爆表了



▲調查發現，愛穿單色比基尼的女生，約O赴約率高達80%。（圖／公關提供，下同）

生活中心／綜合報導



熱辣夏季，女生們就是靠著穿比基尼爭奇鬥豔、一決勝負，也是男生們大飽眼福的最佳季節。海外約會App《JustDating》調查發現，有超過90%的「愛約女」會在大頭貼上擺上癢眼比基尼照，其中偏好單色比基尼的女生，赴約率更高達80%，且以黑色素面者最多。而本身愛好歐美連身款的辣妹則會主動發出邀約給男生。



批上比基尼戰袍的女生敢露又敢約！根據《JustDating》統計發現，可大方展露好身材的「兩截式比基尼」是超過70%的愛約女的最愛，而偏好單色比基尼的女生，赴約率高達80%，其中以黑色、螢光粉紅赴約率最高。其次則是喜歡韓系高腰美型泳褲、黑白斑點的女生，也有70%的赴約率。第3名則是可愛的小碎花與荷葉款，無邪的碎花似乎掩飾不了裙底的蠢蠢欲動。



▲男生免穿三角泳褲，一條海灘褲就讓約妹成功率破表。

此外，調查也發現，喜歡歐美風超熱辣連身款的女生也越來越多，喜好這類款式的女生都會強調性感深V胸線、露出屁股蛋的高衩設計或腰部鏤空曲線，甚至有一半的人會主動發出邀約給男生。

反觀男性，最受女生歡迎的絕非「露出一大包」的三角泳褲，一條簡單的海灘褲加上充滿費洛蒙的上半身，就足以讓約妹成功率一舉沖天，鮮艷色調印花款的海灘褲是超過80%的「愛約男」的最愛，其次則分別為素面及格紋款。此外，不管是否能成功站上浪板，只要帶著浪板出海讓浪花打濕頭髮，90%以上的妹子都會點頭赴約的。