「飲料喝一口」擺隔夜…細菌暴增8000倍！日本人實測結果超驚人

▲飲料喝一口擺隔夜，細菌量暴增8000倍。（資料照／記者許力方攝）



記者許力方／綜合報導

夏天保存食物有很多禁忌，常見的「四大細菌」魔王包含椰毒假單孢菌、沙門氏桿菌、仙人掌桿菌及大腸桿菌。基隆長庚醫院外科副教授江坤俊醫生就提醒，夏天喝飲料，口對瓶子直接喝，喝不完在室溫擺隔夜，細菌從600個暴增到517萬5900個，因為細菌的增長需要糖分和蛋白質，放一天可繁殖8000倍，比馬桶還髒400倍。

台灣人夏天愛喝飲料，常常喝一口喝不完就擺著，江坤俊上《健康2.0》時提醒，製作飲料裝瓶冰在冰箱當然是安全，但是如果拿出來，嘴對瓶口喝過後，再裝起來放在桌上就會出問題了。日本節目《月曜夜未央》（月曜から夜ふかし）曾模擬飲料細菌含量實驗，找來6種不同的瓶裝飲料：水、綠茶、麥茶、柳橙汁、咖啡牛奶、可樂，分別對嘴喝上一口，再放置28度常溫、濕度70％的房間中，靜置24小時後採樣細菌檢測。

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▲醫師建議，飲料最好是倒出來喝、再放回冰箱。



一開始6種飲料細菌數量控制在600個左右，擺置隔夜後都出現細菌大爆發的情況。其中綠茶因含有兒茶酚，有抗菌作用，含菌量不升反跌只剩490個；水則上升1倍，達到1100個，仍在安全範圍中；麥茶因含有糖分和蛋白質，增漲5倍至3700個；高糖份的可樂則狂爆增漲至249萬3800個黃色葡萄球菌，引發食物中毒風險。

柳橙汁豐富的果糖也成為細菌孳生的溫床，細菌量暴漲至250萬3900個！含菌量冠軍則是咖啡牛奶，因牛奶含有豐富蛋白質，還有糖份，讓細菌量從600個突破天際達到517萬5900個，遠遠超過其他飲料。江坤俊解釋，嘴巴的細菌感染飲料，放一天可能增漲8000倍，比馬桶還髒400倍，雖然擺冰箱會減少孳生細菌，但還是建議，瓶裝飲料打開後倒出來喝，喝不完就關起來放回冰箱，是最安全的。

另外，夏天常見的還有沙門氏桿菌，江坤俊解釋，沙門氏桿菌在人、狗、貓、蟑螂都有，感染源帶進豆類製品、鵝肉中，一般人得到症狀很輕微，尤其成人症狀較輕微，但小孩或洗腎病患就很恐怖了。他當住院醫師時，曾收治一家三口拉肚子病患，4歲女兒拉肚子、發燒、解血便最後意識不清，匆忙送急診，醫師一摸、經電腦斷層檢查發現腸子已經破了，沙門氏桿菌到流血地步時可能造成腸穿孔。