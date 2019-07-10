三步曲耐心治療　醫師：向草莓型血管瘤說掰掰

▲成大醫院整形外科陳思翰醫師表示，嬰兒型血管瘤主要好發於頭頸部，女生比男孩容易發生，因外觀鮮紅奪目，所以也被叫做「草莓血管瘤」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一對甫當父母的年輕夫婦，滿面愁容地帶著剛出生的心肝寶貝來到診間，他們指著一個小小的嬰兒型血管瘤，詢問這瘤會不會影響小孩子未來的人生，成大醫院整形外科陳思翰醫師表示，這種嬰兒型血管瘤主要好發於頭頸部，女生比男孩容易發生，因外觀鮮紅奪目，所以也被叫做「草莓血管瘤」。

陳思翰醫師說，嬰兒型血管瘤，主要是血管內皮細胞不正常增生所引起的，發生原因至今仍不明確，而依其發展變化，大致可分3個階段：增生期：出生後出現的血管瘤，增生速度特別快速，往往比嬰兒生長速度快。通常會持續增生達8個月。穩定期：時間是在寶寶1歲以後，血管瘤停止長大。退化期：在2歲前後，血管瘤會逐漸退化萎縮。

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陳思翰醫師指出，根據國內醫界長期治療血管瘤的經驗，如果病患到了2歲仍未出現退化跡象時，血管瘤應該就不會退化，比例約占所有血管瘤病人的20至30％。而還殘存有血管瘤的病童都會造成皮膚的顏色不均、皮膚萎縮或是疤痕組織。出生2到3星期血管瘤出現就會馬上進入增生期，在這階段及早開始治療，防止繼續增生。

治療嬰兒型血管瘤的方法不少，陳思翰醫師採取依照血管瘤的不同變化，建立治療三部曲：首部曲「藥物治療」：病童出生後八個月前診斷出血管瘤，使用口服乙型交感神經阻斷劑，搭配母乳或牛奶服用。依國際醫界大規模研究，口服乙型交感神經阻斷劑對血管瘤寶寶是安全的，只有極少數使用者會出現心跳緩慢、血壓下降、支氣管痙攣、血糖濃度不足等副作用。

二部曲「注射治療」：病童8個月大後血管瘤仍然肥厚凸起，使用局部血管硬化劑注射，藉由硬化劑破壞血管瘤內內皮細胞引發皂化作用，達到血管瘤扁平的效果。三部曲「雷射治療」：病童一歲以後追蹤血管瘤如病灶單純是顏色殘留，沒有肥厚的情況，就會建議做雷射治療去除病灶色澤，達到完全消除血管瘤的效果。

陳思翰醫師提醒父母親，針對嬰兒型血管瘤的治療，治療前需找專科醫師做充分討論和審慎評估，也需要充分的支持與耐心，相信自己的寶寶順利跟「草莓」說掰掰。