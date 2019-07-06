保溫瓶用20年…醫一看傻眼「鉛咖啡」喝到失智離世！化學老師說明了

▲保溫瓶用20年…醫師一看傻眼「鉛咖啡」喝到失智！（圖／東森新聞）



生活中心／台北報導

腎臟科醫師洪永祥接獲一起案例，一名50多歲的男性某天上班途中突然精神恍惚撞車，檢查後發現大腦皮質萎縮、貧血嚴重，腎功能也不好，篩檢發現「鉛中毒」，追問之下才知道，他竟在過去20多年來，天天用脫膜的保溫瓶裝咖啡喝，因此研判保溫瓶是中毒主因。化學老師也指出，鍍膜破裂可能被溶入飲品中。

保溫瓶環保、攜帶方便，且能夠長時間為持飲品溫度，是人人家中的常見日用品，一用就是好幾年，洪永祥醫師則分享，曾經收治一名50歲的男性病患，每天都拿保溫杯喝咖啡，帶去辦公室一喝就是一整天，有天在上班途中，突然恍惚衝撞早餐店，開車已經有30多年經驗、從未發生車禍，沒喝就也沒服用藥物，不明原因竟出現恍神狀況。

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▲男子天天用保溫瓶裝咖啡，刷到鍍膜掉光生鏽。



▲消基會曾抽驗市售保溫杯，抓到2件杯蓋含有重金屬鉛、鎘。



經送醫檢查，發現男子大腦皮質萎縮、貧血嚴重，腎功能也不佳，於是轉診腎臟科，洪永祥門診得知，他容易疲勞，以前喜好清淡食物，最近味覺改變，抱怨老婆煮的菜不夠鹹，初判是重金屬影響，結果篩檢後，證實有「鉛中毒」狀況。

洪永祥追問患者，鉛到底從哪裡來？才知道原來他過去20年來都有使用保溫瓶習慣，天天裝咖啡喝，一看瓶內千瘡百孔，「一看我也嚇了一跳，那裡面全部都生鏽了，因為他平常洗保溫杯都用鋼刷刷，把塗層都刷不見了。」含鉛咖啡喝20年當然會造成大腦失智退化快，車禍後約1年時間，因吸入性肺炎過世。

事實上，2012年消基會曾抽驗市售保溫杯15件，驗出2件杯蓋含有重金屬鉛和鎘，雖然沒有超出食品器具容器包裝衛生標準，但已違反環保標章不得檢出規定，其中鉛會影響紅血球的合成，及可能傷害腦部神經系統，影響記憶力、注意力，尤其會威脅兒童中樞神經的發育；成人若鉛中毒，會出現肌肉及關節疼痛、高血壓、頭痛和頭昏眼花現象。

化學補教老師許威則說明，即使是不鏽鋼材質，內部鍍膜可能會用到鉛等重金屬物質，鍍膜若破裂，飲用品流進去再流出來，長期就有機會溶出一些微量金屬。提醒民眾，使用保溫瓶以裝白開水為主，不建議裝酸性飲料，也不要用鋼刷來清潔，避免溶出重金屬。

▼保溫瓶溶出重金屬？化學老師說明了。

