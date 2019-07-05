芒果＋分解茶讓他送急診！暈喘拉吐無法動 「還以為要這樣去了」





▲嗜吃芒果要注意糖份問題。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪巧藍／台北報導

一名男子在網路分享自己日前吃芒果之後又喝分解茶，竟然頭暈、狂喘、冒冷汗，還又吐又拉，最後被送急診時不但低血壓還身體無法動彈，以為自己差點要這樣過去了！後來才得知因為芒果很甜，血糖上升又喝分解茶，讓血糖如大怒神一樣往下掉，提醒大家吃芒果不要喝分解茶。不過專家認為，芒果與分解茶學理上不會有此影響，可能有其它原因。

林先生表示，自己某天晚上空腹吃了幾片芒果後又和兒子一起吃零食喝飲料，他喝的是分解茶，沒想到幾口下肚竟然腦子開始天旋地轉，身體狂喘狂冒冷汗，後來又跑去廁所狂吐拉屎，心想自己該不會是卡到陰，回到沙發躺平又天旋地轉，接著跑去抱馬桶狂吐，用僅存的力氣聯絡親友，最終倒在廁所門口。

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後來被救護車送往急診，護理師立刻量血壓大喊80.60，林先生說，自己生平第一次血壓這麼低，這時手腳已經麻痺，但身體不自覺開始抽動，眼睛已睜不開，心想阿公阿嬤快往生前也是這樣，心裡有數，想跟家人說，要老婆好好照顧兒子長大，不過已無力氣身體無法動彈，原來死亡不可怕而且沒有痛苦。

所幸後來在打完點滴血壓上升，終於在半夜三點回家，為何會發生這狀況，隔壁藥局給了答案，因為芒果很毒很甜，就在血糖上升立刻喝了分解茶，血糖就像大怒神一樣迅速往下掉。

不過，這樣的說法醫師和營養師都沒聽過。林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，自己門診臨床沒有遇過因為吃芒果加上喝茶引起低血糖的類似案例，學理上也沒有聽過相關說法。

依照個案的述說，類似急性腸胃炎嚴重脫水致低血壓，也提醒，本身如果有糖尿病的患者，吃芒果等甜度高的水果要適量，避免過量引起血糖上升。

郵政醫院營養師黃淑惠表示，芒果確實糖份高，可能使血糖上升，但是分解茶當中是含有可溶性纖維，最多是影響食物在腸道被吸收的情況，不會影響到血糖。

也就是說，如果可溶性纖維影響到芒果的糖份吸收，代表體內血糖不會上升；如果在芒果吃下肚已經影響到血糖上升，此時喝分解茶也不會對血糖有影響，不會出現上升又下降的情況。

黃淑惠提醒，有部份民眾可能對芒果過敏，食用後會出現呼吸喘、出紅疹等症狀，如果已知芒果為過敏原，要小心服用。